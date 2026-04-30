La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó un posicionamiento ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otras personas por narcotráfico.

“Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 30 de abril en Palacio Nacional.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, agregó.

Lee también FGR: extradición, sólo si hay pruebas de cargos

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Foto: IA

La Mandataria federal indicó que debe quedar sumamente claro que “bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

“Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esta es nuestra posición”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que la Fiscalía señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

Lee también Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU

Mencionó que desde que asumió la Presidencia, juró hacer respetar la Constitución y las leyes, así como asumió el compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.

“México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”, declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/nro