En un evento que no estaba en su agenda, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó canchas en San Luis Potosí junto al gobernador Ricardo Gallardo, luego de cancelar el único evento que tenía programado para este domingo en Zacatecas.

"Seguimos acompañando a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la inauguración de una nueva cancha de fútbol en el municipio de Santa María del Río", indicó el gobernador del Partido Verde.

Además, Gallardo informó que la titular del Ejecutivo federal entregó boletos a jóvenes, en el marco del Mundial de futbol.

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Sheinbaum entrega canchas de futbol en San Luis Potosí (14/06/2026). Foto: Especial

"Acompañamos a la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a entregar boletos a las y los jóvenes que representaron con orgullo a San Luis Potosí en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026", dijo.

Detalló que el equipo Tuneros de SLP, campeones nacionales del torneo, recibieron sus boletos para presenciar el partido Corea del Sur vs Sudáfrica; mientras que las Leonas de la UPSLP, subcampeonas del Torneo Femenil Nacional de Futsal Mundialito Social IMSS 2026, recibieron sus boletos para disfrutar el encuentro Suecia vs Túnez.

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"Con más y mejores espacios deportivos, nuestras niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar, convivir, llevar sus torneos al límite. ¡El talento potosino sigue llegando más lejos!", expresó Gallardo en sus redes.

La noche de este sábado, la presidenta canceló la entrega de Programas de Infraestructura en Zacatecas sin indicar el motivo.

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