Scott Gottlieb, exdirector de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, dijo que el brote de ciclosporiasis que afecta a Estados Unidos pudo tener su origen en cilantro y perejil mexicanos, y advirtió que productores y minoristas han dejado de abastecerse de productos agrícolas de una región del centro de México relacionados con la bacteria, causante de “diarrea explosiva”.

En entrevista con la cadena CNBC, Gottlieb señaló el lunes que varios focos de brotes, entre ellos los de la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte, parecen estar relacionados con el perejil y el cilantro procedentes, posiblemente, del centro de México, aunque los investigadores aún no han determinado la fuente exacta.

En un primer momento se habló de la lechuga iceberg producida por la empresa Taylor Farms en Guanajuato, que surte a la cadena Taco Bell, como posible origen del brote, pero estudios a esa lechuga no encontraron la bacteria cyclospora, causante de la enfermedad, que ha derivado en más de 4 mil casos confirmados en Estados Unidos y más de siete mil sospechosos.

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Gottlieb dijo a CNBC que ahora las sospechas apuntan al cilantro y al perejil. Indicó que podría haber ocurrido un incidente de contaminación que afectó a varios campos en el centro de México, que aguas residuales sin tratar podrían haber llegado a las zonas de cultivo a través del agua de riego, inundaciones, el desbordamiento de los baños portátiles utilizados por los trabajadores agrícolas o una ruptura en un canal de desagüe. Subrayó que las investigaciones sobre el origen continúan.

“Algo pasó en el centro de México. Aún no sabemos qué”, señaló.

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Gottlieb también dijo que algunos productores y minoristas más grandes ya no estaban adquiriendo productos agrícolas de esa región mexicana, por temor a que estén relacionados con el brote.

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“Gran parte de ese producto está siendo retirado de las cadenas de suministro, por lo que eso debería mitigar parte del riesgo actual”, afirmó, sin aportar detalles sobre qué empresas están dejando de comprar los productos.

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Días atrás, se había informado ya que en lugares como Carolina del Norte, las sospechas apuntaban al cilantro y al perejil como posibles vehículos de transmisión de la ciclosporiasis.

La cyclospora provoca una infección intestinal que se manifiesta principalmente con diarrea intensa y frecuente, además de pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. Suele estar asociada al consumo de frutas o verduras contaminadas y no se transmite habitualmente de persona a persona.

Con información de EFE

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