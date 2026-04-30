La mañanera de Sheinbaum, 30 de abril, minuto a minuto

De acuerdo con la Presidenta, la oposición “se cuelga del exterior” para tener un argumento con el pueblo de México; recuerda que todavía no se aclara el caso de agentes de la CIA operando en Chihuahua y que continúan las indagatorias.

“Como no les ha funcionado nada, porque no crecen y no tienen apoyo popular, viene algo del exterior y se cuelgan del exterior”, señala.



Según Sheinbaum Pardo, no hay ninguna diferencia entre los conservadores del siglo XIX con los de esta época.



