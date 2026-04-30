La mañanera de Sheinbaum, 30 de abril, minuto a minuto

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"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 08:22 AM
De acuerdo con la Presidenta, la oposición “se cuelga del exterior” para tener un argumento con el pueblo de México; recuerda que todavía no se aclara el caso de agentes de la CIA operando en Chihuahua y que continúan las indagatorias.
“Como no les ha funcionado nada, porque no crecen y no tienen apoyo popular, viene algo del exterior y se cuelgan del exterior”, señala.
Según Sheinbaum Pardo, no hay ninguna diferencia entre los conservadores del siglo XIX con los de esta época.
Nación 08:19 AM
“¿Qué pensaría un pueblo de un país si la FGR hiciera una investigación y presentara una orden de extradición a un gobernador en funciones de ese país?”, cuestiona la presidenta Sheinbaum.
Nación 08:11 AM
La Mandataria federal menciona que hubo un periodo de “no mucha cercanía” con el gobierno de España, esto tras la solicitud que hizo López Obrador para exigir disculpas por los hechos ocurridos durante la Conquista; acusa que hubo una campaña contra el expresidente y contra el pueblo de México.
Nación 08:04 AM
Sheinbaum pide recordar el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en EU durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente fue liberado “porque no había pruebas”.
Lee también Sheinbaum pide pruebas claras en caso Rubén Rocha; si no, "es evidente" que el objetivo de estas imputaciones "es político", dice
Nación 08:00 AM
La Presidenta dice que frente a una acusación, como la del Departamento de Justicia de EU contra el gobernador de Sinaloa, tiene que haber pruebas contundentes, “no nada más el dicho de una persona”.
Nación 07:58 AM
Sheinbaum señala que el compromiso del Gobierno de México con la niñez es que sean felices.
Nación 07:57 AM
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, presenta acciones del Gobierno de México para celebrar el Día del Niño 2026.
Nación 07:52 AM
Sheinbaum fija postura sobre acusaciones de EU contra Rubén Rocha
“Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, pide Sheinbaum tras acusaciones de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa.
Señala que si la FGR encuentra pruebas fehacientes, se deberá proceder conforme a derecho.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, subraya la Presidenta.
Nación 07:48 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum lee un comunicado en relación a la solicitud de EU para detener y extraditar al gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos pactos con el Cártel de Sinaloa.
Nación 07:46 AM
Inicia la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
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