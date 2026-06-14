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Países Bajos y Japón se enfrentan en el estadio Dallas, con el objetivo de sumar su primera victoria en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Los neerlandeses y los japoneses miden fuerzas en el primer partido del Grupo F, por lo que será importante que comiencen el Mundial con el pie derecho.
Sigue aquí el minuto a minuto del Países Bajos vs Japón
Universal Deportes 01:33 PM
Países Bajos vs Japón: EN VIVO – Jornada 1 – Grupo F – Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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