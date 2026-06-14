Universal Deportes | 14-06-26 | 13:47 | Actualizada | 14-06-26 | 13:47 |

Países Bajos y Japón se enfrentan en el estadio Dallas, con el objetivo de sumar su primera victoria en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los neerlandeses y los japoneses miden fuerzas en el primer partido del Grupo F, por lo que será importante que comiencen el Mundial con el pie derecho.

Sigue aquí el minuto a minuto del Países Bajos vs Japón

Universal Deportes 01:33 PM

Países Bajos vs Japón: EN VIVO – Jornada 1 – Grupo F – Copa del Mundo de Norteamérica 2026

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