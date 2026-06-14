Juchitán, Oax. –Comuneros de Santa María Chimalapa impidieron la realización de una asamblea informativa “en defensa de la soberanía”, impulsada por el diputado local de Morena, Oliver López García, de Santa María Petapa.

El presidente de los comuneros zoques, Jesús Esteva González, explicó que no permitieron la celebración de la asamblea en Santa María Chimalapa, porque los gobiernos morenistas de Salomón Jara y de Claudia Sheinbaum, “le han dado la espalda a la lucha de los chimalapas”.

La defensa de la soberanía, añadió el líder comunal, es la defensa de las tierras comunales, es la defensa del territorio ante los talamontes, defender la soberanía no es ponerse del lado de los que ponen obstáculos a los recursos legales que se presentan ante los tribunales agrarios, enfatizó.

Lee también Detienen a uno por atentado a edil

El diputado Oliver López García, diputado morenista, es originario de Santa María Petapa, con quienes los chimalapas tienen un diferendo agrario que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec (TUA), y es acusado de frenar un recurso de revisión.

Esteva González explicó que desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), falló a favor de Oaxaca una controversia constitucional por 160 mil hectáreas, contra Chiapas, los gobiernos, primero de AMLO y después de Sheinbaum y de Jara, “confabulan contra chimalapas”.

[Publicidad]

Todos los actos legales que los chimalapas han presentado ante los tribunales agrarios son desestimados por las autoridades y están empujando al pueblo a defender sus tierras, su bosques, selvas y ríos con sus propias manos, señaló.

Por la mañana de este domingo, una comisión de comuneros zoques se apostó a la entrada de la población de Santa María Chimalapa, para evitar el ingreso de los morenistas encabezados por el diputado Oliver López García, quienes optaron por no acercarse al lugar.

dmrr/LL