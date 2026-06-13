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Más de 500 personas participaron este sábado en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Hermosillo, que este año conmemoró su 25 aniversario bajo el lema “No fue el VIH, fue el estigma”.
La movilización inició alrededor de las 17:00 horas en el cruce de los bulevares Francisco Eusebio Kino e Ignacio Soto, donde comenzaron a concentrarse los distintos contingentes.
Integrantes de la comunidad LGBTQ+, familiares, amistades y personas aliadas recorrieron las principales vialidades de la ciudad para promover la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.
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Con banderas multicolores, pancartas y consignas, las y los participantes hicieron un llamado a erradicar la discriminación que aún enfrentan las personas que viven con VIH, así como las diversidades sexuales y de género.
La ruta avanzó por el bulevar Kino, continuó por el Rodríguez y concluyó en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde se emitió un posicionamiento público.
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Durante el evento se destacó la importancia de construir una sociedad más empática, libre de prejuicios y donde todas las personas puedan vivir con dignidad y seguridad.
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La jornada transcurrió en un ambiente festivo y familiar, convirtiéndose en un espacio de celebración, reflexión y exigencia de respeto para la comunidad LGBTQ+ en la capital sonorense.
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jecg/cr
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