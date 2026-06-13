Estados | 13-06-26 | 21:30 | Actualizada | 13-06-26 | 21:30 |

Más de 500 personas participaron este sábado en la en Hermosillo, que este año conmemoró su 25 aniversario bajo el lema “No fue el VIH, fue el estigma”.

La movilización inició alrededor de las 17:00 horas en el cruce de los bulevares Francisco Eusebio Kino e Ignacio Soto, donde comenzaron a concentrarse los distintos contingentes.

Integrantes de la comunidad LGBTQ+, familiares, amistades y personas aliadas recorrieron las principales vialidades de la ciudad para promover la , la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

Con banderas multicolores, pancartas y consignas, las y los participantes hicieron un llamado a erradicar la discriminación. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL
Con banderas multicolores, pancartas y consignas, las y los participantes hicieron un llamado a erradicar la discriminación. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

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Con banderas multicolores, pancartas y consignas, las y los participantes hicieron un llamado a erradicar la discriminación que aún enfrentan las personas que viven con VIH, así como las diversidades sexuales y de género.

La ruta avanzó por el bulevar Kino, continuó por el Rodríguez y concluyó en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde se emitió un posicionamiento público.

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Durante el evento se destacó la importancia de construir una sociedad más empática, libre de prejuicios y donde todas las personas puedan vivir con dignidad y seguridad.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo y familiar. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL
La jornada transcurrió en un ambiente festivo y familiar. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

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La jornada transcurrió en un ambiente festivo y familiar, convirtiéndose en un espacio de celebración, reflexión y exigencia de respeto para la comunidad LGBTQ+ en la capital sonorense.

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jecg/cr

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