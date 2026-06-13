Culiacán, Sin. A 13 de Junio.- Con banderolas de arco iris, pancartas con mensajes, “Ley no binaria”, “El closet es para la ropa, no para las personas” y con carros alegóricos amenizados con música, miles de miembros de la diversidad sexual desfilaron por la principal avenida de Culiacán y culminaron con un festival frente al atrio de catedral.

Los participantes del denominado “Pride 2026", iniciaron su movimiento, desde las escalinatas del icono templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe y a lo largo de la avenida Álvaro Obregón, escoltados por elementos de seguridad que controlaron y desviaron el tráfico.

Durante el desfile participaron carros alegóricos amenizados con música. Foto: Javier Cabrera Martínez / EL UNIVERSAL

Cientos de personas que simpatizan con los miembros de las agrupaciones LGBTTTIQA, desde muy temprano, se apostaron en ambos lados de la avenida Álvaro Obregón, en el primer cuadro de la ciudad para presenciar el desfile, en el que personas de diversas edades, de la diversidad sexual participaron en este evento.

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Tiago Ventura, uno de los fundadores de una de las organizaciones de la diversidad sexual en la capital del estado, portó una pancarta con un fondo rojo y letras blancas, con el texto “No hay paz mientras sigan matando personas LGBTIQANB+.

Los participantes, cantaron, bailaron y ondearon sus banderines de Arcor iris y pidieron respecto a la libre expresión. Foto: Javier Cabrera Martínez / EL UNIVERSAL

En su marcha, rumbo al centro de la ciudad, los participantes, cantaron, bailaron y ondearon sus banderines de Arcor iris y pidieron respeto a la libre expresión, en demanda de su reconocimiento por parte de la sociedad.

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