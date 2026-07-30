Al colaborar indirectamente como arreglista musical de Juan Gabriel, Luciano Daniel descubrió que el Divo de Juárez tenía muchas canciones desconocidas.

Gracias a su papá, Rubén Zepeda (hijo a su vez de María Victoria), conoció la música del creador de "Amor eterno" y aprendió parte de la profesión a la que también él se dedicaría.

“El que hablaba con él era mi papá. Él era productor y yo era el arreglista, ahí fue donde me enteré que Juan Gabriel tenía demasiadas canciones y me puso a hacer arreglos. Yo pensé que me iba a poner 'Hasta que te conocí' y no, hice 'La Virgen del Rocío', una canción para la Virgen de Guadalupe que yo nunca había escuchado, una versión de 'Así fue'. Cosas que no espera”, recuerda.

En una ocasión, comparte, se atrevió a mandarle al Divo de Juárez un cover de una canción de Michael Jackson, y Juan Gabriel le recordó la importancia del español cuando su única respuesta fue: “A ver, ahora en español”, cuenta.

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Sin olvidar su idioma materno, Luciano eligió después su propio camino, primero como integrante del dueto Daniel, me estás matando, en 2018, cuando su abuela, María Victoria le dio la primera oportunidad.

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Luego continuó en la escena del jazz nacional, cofradía en la que conoció a El David Aguilar, Mon Laferte o Silvana Estrada, a quien le produjo "Te guardo", y "Al norte", de los temas más queridos por sus fans.

Pero el bolero ha sido su estandarte porque apela a la nostalgia, esto por la influencia de los artistas con los que ha trabajado, como su abuela o Armando Manzanero.

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“Toda mi vida, a la hora de cantar, lo que más me ha hecho feliz es la música romántica, la música de Emmanuel, José José, los boleros, los tríos, escuchar a mi abuela, ella cantaba boleros y chachachá”.

Ahora estrena el 14 de agosto "Regrésame", tercer adelanto de su primer disco en solitario.

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