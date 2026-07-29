Mientras Harry Styles se prepara para regresar a los escenarios mexicanos, su vida personal continúa acaparando los titulares.

El cantante británico llegará este fin de semana al Estadio GNP Seguros como parte de su tour Together, Together, una nueva etapa musical, y que coincide con su supuesto compromiso con Zoë Kravitz.

La actriz y el intérprete de “As It Was” sostienen una relación desde finales del 2025, cuando comenzaron a ser vistos juntos. El romance iría tan bien que, según la prensa internacional, decidieron dar el siguiente paso y comprometerse en matrimonio.

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Desde entonces, cada aparición pública de la pareja se ha convertido en motivo de noticia, como cuando Kravitz asistió a los primeros conciertos de Styles en Londres para apoyarlo.

Lo cierto es que este romance no ha sido el único en el historial del exOne Direction, y es que se ha relacionado con grandes figuras del medio del espectáculo como Taylor Swift o la actriz Olivia Wilde.

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Estas son algunas de sus parejas más sonadas:

Caroline Flack (2011). Uno de los primeros romances públicos de Harry fue con la presentadora británica Caroline Flack, a quien conoció durante su participación en "The X Factor".

La relación generó una gran atención mediática debido a la diferencia de edad y terminó pocos meses después, en medio de la presión que enfrentaron por parte del público y los medios.

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Taylor Swift (2012-2013). Este romance es uno de los más recordados por los seguidores de ambos artistas.

Aunque estuvieron juntos durante un breve periodo, su relación sigue siendo tema de conversación debido a las posibles referencias que los dos hicieron en su música. Canciones como “Style” y “Out of the Woods” de Swift fueron atribuidas l cantante, mientras que los fans también buscaron pistas en los temas de Styles.

Kendall Jenner (2013-2016). Aunque nunca confirmaron oficialmente esta relación, sus apariciones juntos durante varios años alimentaron los rumores.

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La modelo y el cantante fueron vistos en cenas, viajes y eventos, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de sus seguidores durante la etapa posterior a One Direction.

Harry Styles y Kendall Jenner. Foto: Captura de pantalla

Camille Rowe (2017-2019). La modelo francesa fue una de las relaciones más importantes en la vida del cantante durante sus primeros años como solista.

Tras su ruptura, muchos seguidores relacionaron canciones del álbum "Fine Line" con esa etapa de su vida, especialmente “Cherry”, tema que incluye un fragmento de la voz de Rowe.

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Olivia Wilde (2021-2022). La relación comenzó cuando coincidieron en el rodaje de la cinta "Don't Worry Darling", protagonizada por el cantante y Florence Pugh.

Durante casi dos años fueron una de las parejas más comentadas de Hollywood, aunque mantuvieron un perfil relativamente discreto y terminaron su relación en 2022.

Harry Styles y Olivia Wilde. Foto: Archivo

Taylor Russell (2023-2024). La actriz canadiense fue la última pareja conocida de Harry, antes de Zoë Kravitz.

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A diferencia de sus romances anteriores, ambos mantuvieron una relación mucho más reservada y evitaron convertir sus apariciones públicas en parte de la conversación mediática.

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