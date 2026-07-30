Para Hannah Waddingham, la cuarta temporada de Ted Lasso no sólo cambia de cancha, también de conversación. La actriz británica considera que la serie utiliza el futbol femenil para cuestionar las ideas con las que varias mujeres crecieron en relación al lugar que ocupaban frente a los hombres.

“Creo que es muy inteligente que Rebecca (su personaje) piense que es feminista, pero en realidad descubra que una parte de ella no lo es tanto. Tiene que cuestionarse. Como sociedad, crecimos con la idea de que los hombres estaban por encima de las mujeres y había un nivel de aceptación de eso. Yo crecí en los años 80 y simplemente era así: los niños hacían unas cosas y las niñas otras”, reflexionó en conferencia de prensa.

La multipremiada comedia de Apple TV, protagonizada por Jason Sudeikis, estrenará su cuarta temporada el cinco de agosto.

La serie sigue a Ted Lasso, un entrenador de futbol americano que, sin experiencia alguna en el futbol soccer, llega a Inglaterra para dirigir al AFC Richmond.

Empatía y amabilidad

Ahora la historia (que transcurre tres años después del final de la tercera temporada) sigue al entrenador al frente del equipo femenil, mientras Rebecca Welton, propietaria del AFC Richmond; Keeley Jones, directora de relaciones públicas; y Leslie Higgins, director de operaciones, impulsan el proyecto en la cancha y fuera.

Para Juno Temple, quien da vida a Keeley, situar la historia alrededor del futbol femenil permite abrir conversaciones más allá del deporte.

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“Con un Mundial femenil acercándose, qué mejor momento para abrazar a otras mujeres, apoyarlas y sentirme orgullosa de formar parte de esta serie”, afirmó.

Jeremy Swift, quien interpreta a Leslie Higgins, retomó una frase del músico David Byrne para explicar el mensaje que atraviesa la historia.

“David Byrne dijo recientemente que la amabilidad es el punk de nuestros tiempos. Es algo extrañamente radical, porque no solemos asociar la palabra ‘amabilidad’ con un comportamiento radical”.

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Otro tema que se aborda en los nuevos episodios es la relación entre Rebecca y Keeley, una amistad que, para Waddingham, rompe con una representación poco habitual de las mujeres en televisión.

“Es increíble lo poco escritas que están las amistades entre mujeres, cuandosabemos que son la piedra angular de nuestra vida”, explicó.

Desde su estreno en 2020, Ted Lasso se colocó como una de las producciones más exitosas de Apple TV, ha ganado dos premios Emmy consecutivos como Mejor serie de comedia, además de otros reconocimientos a su elenco.

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