Los Cabos.— Siete tenistas latinoamericanos aparecen en el Top 50 del ranking de la ATP. Cuatro de ellos son argentinos. Francisco Cerúndolo, el mejor posicionado, atribuyó este presente a la capacidad de la región para formar jugadores, pese a las dificultades económicas y geográficas que podrían acomplejar la consolidación de proyectos deportivos en América Latina.

“Tiene mucho potencial. Somos una región donde es más difícil sacar jugadores por la economía y la región geográfica. En Argentina, tenemos a diez [tenistas] en el Top 100. Es un número impresionante; tener esa cantidad de jugadores en el ranking de un país donde por recursos económicos es difícil llegar”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Cerúndolo, número 20 en el ranking mundial, destacó la importancia de torneos como los Challengers para brindarles mayores oportunidades de competencia a los tenistas. Este año, el calendario contempló ocho certámenes de este circuito en Argentina, país que vio reflejado ese impulso con el título que "Fran" conquistó en el ATP 500 de Queen’s Club en Londres, durante el pasado mes de junio.

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El argentino Francisco Cerúndolo, durante su debut en el Abierto de los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

“Muchísimos torneos como los Challengers hacen que crezca la cantidad de jugadores tanto en Argentina, como en la región. Está buenísimo para que no tengamos que viajar tanto cuando tenemos menos plata. Tener ese tipo de torneos lo hace mucho mejor, y más fácil para seguir promoviendo el tenis latinoamericano”, explicó.

Aquella historia con las raquetas comenzó en la “escuelita desde chiquito”, en una academia fundada por su padre, donde dio sus primeros golpes junto a su hermana y su hermano Juan Manuel, quien también forma parte del Top 50 del ranking de la ATP.

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“Argentina se caracteriza por la garra, la actitud, la competitividad y el espíritu de lucha que tenemos para no darnos por vencidos”, sentenció el sudamericano.

El siguiente reto de Francisco Cerúndolo fue en el Abierto de Los Cabos, donde enfrentó al estadounidense Tristan Boyer en los Octavos de Final para construir el camino hacia el posible sexto título de su carrera.

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OPPO y Telcel reafirman su apoyo al tenis mexicano acompañando a Rodrigo Pacheco y Santiago González, quienes competirán por primera vez juntos en dobles, protagonizando uno de los momentos más esperados del torneo.