Los Cabos.— A pesar de las lesiones que marcaron su temporada, incluida una fractura en una costilla, Denis Shapovalov decidió regresar al Abierto de Los Cabos para defender su título. El tenista canadiense confía en que el torneo será un punto de partida para recuperar su nivel y escalar en el ranking internacional de la ATP.

“Este año tuve una temporada compleja porque he lidiado con lesiones. He intentado jugar pese a ellas. La verdad es que quiero trabajar para escalar nuevamente en el ranking. Ha sido cuestión de supervivencia”, aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Sin ceder un solo set, Shapovalov fue el campeón en la edición pasada del Abierto de Los Cabos. Aquella actuación, en la que conquistó el cuarto título de su carrera y escaló hasta el lugar 28 en el ranking ATP.

La defensa de su título es una de las razones por las que Shapovalov confía en que, este verano, podrá reencontrar su mejor versión en el torneo mexicano: “Si logro que todo encaje, puedo ser un jugador peligroso. Confío en que podré encontrar mi juego para ser un tenista difícil de enfrentar”.

Si bien su mejor posición fue en septiembre de 2020, cuando llegó al Top 10, actualmente ocupa el puesto 68.

Este año, durante el décimo aniversario del Abierto de Los Cabos, iniciará la defensa de su título ante el australiano Rinky Hijikata en las canchas del Cabo Sports Complex.

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