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Este viernes la cantante Alicia Villarreal corre el riesgo de sufrir un embargo por 11 millones de pesos debido a un problema con un extrabajador de su expareja Cruz Martínez.
Su abogado, Gerardo Martín Rincón Flores, ya está listo para recibir el fallo de la autoridad laboral y oponerse, si fuera el caso, puesto que en ningún momento la parte denunciante tuvo relación con su defendida.
“Lo que dice el tribunal virtual de la plataforma (de consulta) es que el fallo va en contra de Alicia, cuando nunca fue empleado de ella, de hecho, todavía ni se conocían cuando él ya trabajaba en el grupo de Cruz”, explica.
Rincón Flores aclara también no tener elementos para acusar a Martínez de estar involucrado en esta resolución, pero tampoco lo descarta.
Los problemas entre la cantante de "Te quedó grande la yegua" y el productor de los Kumbia Kings se recrudecieron el año pasado cuando la regia acusó a su expareja de violencia, alertando con la señal de ayuda con la mano en uno de sus conciertos. Por eso las suspicacias ahora con el probable embargo a Villarreal.
“No acuso al señor, pero tampoco descarto que quieran perjudicar a Alicia”, externa Rincón Flores.
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“Si la autoridad se prestó para perjudicar a Alicia, mintió y no investigó, entonces voy en contra de la autoridad también, contra la Junta Local de Conciliación, contra el juez laboral y los mismos abogados, porque están afectando a un tercero”, detalla.
Lo pagará
Luego de resolver el tema del embargo, el abogado está listo para la próxima audiencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, programada para el 18 de agosto, en torno a la violencia ejercida hacia su clienta y amiga de la época de la preparatoria.
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“Pruebas hay, tengo los documentales, la Fiscalía los tiene, él ya lo sabe. En la última audiencia dijeron que había un amparo, él sabe lo que viene”.
Rincón Flores añade que inicialmente la Fiscalía le dio todos los beneficios a Cruz Martínez, pues solamente se le señaló por violencia familiar, cuando debía ser procesado por feminicidio en grado de tentativa.
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“No se vale lo que le está haciendo a Alicia. Ella fue golpeada, la quisieron desvivir, eso fue una realidad, yo tengo las pruebas, la Fiscalía las tiene”.
El abogado desmintió además a Martínez, quien afirma que no ha habido acercamientos para resolver la situación.
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