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En medio del proceso legal que enfrenta, reapareció públicamente para hacer frente a las acusaciones de su exesposa, , por presunta violencia doméstica.

En un encuentro con los medios, el productor musical se declaró inocente y aseguró que solo es cosa de tiempo para que pueda demostrar su versión.

“Yo soy inocente. Solamente me están obligando a decir la verdad”, dijo a Telediario.

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Sobre las versiones que lo señalan como prófugo de la justicia tras no presentarse a firmar ante las autoridades, Martínez fue tajante y no sólo las calificó de difamación, sino que dejó claro que ya está analizando tomar acciones legales.

“Cuando uno declara cosas fuertes, hay consecuencias”, señaló, en referencia a las declaraciones públicas que la parte acusadora ha hecho durante el proceso.

Asimismo, aseguró contar con pruebas que podrían desestimar las acusaciones de Villarreal, entre las que destacan videos grabados durante un evento, que ya estarían en manos de sus representantes legales.

Martínez también cuestionó la solidez del caso en su contra, al mencionar que varios abogados han decidido abandonar el equipo legal de su expareja, lo que probaría inconsistencias en su denuncia.

"Fueron varios abogados los que decidieron retirarse. Por algo se fueron, algo vieron o escucharon", agregó.

Finalmente, explicó que su ausencia mediática durante meses fue una decisión para respetar el debido proceso, asegurando que confía en que las autoridades resolverán conforme a derecho.

Hasta ahora, el caso continúa abierto y sin una resolución definitiva.

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