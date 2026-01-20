Más Información

regresó a la Fiscalía de Nuevo León como parte del proceso legal que inició contra su exesposo, por el delito de presunta violencia familiar.

Esta tarde, la cantante fue vista llegando a la Fiscalía Especializada en Feminicidios para, según reveló la prensa local, ratificar al abogado Gerardo Rincón como su nuevo representante en este litigio.

A su llegada, la intérprete de “¡Ay papacito!” fue interceptada por varios medios de comunicación que ya la esperaban. Sin embargo, se negó a dar declaraciones y únicamente pidió que le permitieran pasar.

Horas más tarde, ya al exterior del recinto, Villarreal se detuvo brevemente ante cámaras y micrófonos. Sin entrar en detalles sobre el caso, habló del momento que atraviesa.

“Lo único que les puedo decir es que yo creo que no se vale las injusticias contra las mujeres. Yo he sido una víctima y ahorita no puedo hablar”, dijo.

Ante la insistencia de los reporteros, y entre lágrimas, reconoció que se trata de un proceso difícil y que apenas está comenzando.

“Siento que no se vale. Estoy en un punto en que sigo con el problema y no puedo hablar mucho”, agregó antes de retirarse. El video fue difundido por ABC Noticias.

Pero esta no fue la única diligencia legal que atendió. Por la mañana, la cantante acompañó a su pareja, el influencer Cibad Hernández, al Palacio de Justicia de Nuevo León, donde ratificó la denuncia por difamación y violencia digital que interpuso contra Francisco Cantú.

La acción legal se da luego de que Cantú asegurara haber mantenido un romance con Villarreal y acusara a Hernández de abusar física y psicológicamente de la madre de sus hijos. Tras acudir a los tribunales, Hernández declaró: “Ya sobrepasaron los límites y es momento de que se haga justicia”, dijo.

