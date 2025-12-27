Luego de dar a conocer que mantiene un distanciamiento con su madre, Alicia Villarreal, Melenie Carmona volvió a abordar la vida sentimental de la intérprete, quien inició una relación con el creador de contenido Cibad Hernández, tras su divorcio del fundador de Kumbia Kings, Cruz Martínez.

Ante las dudas de sus seguidores sobre si se sentía presionada por el romance de su famosa madre, Melenie aclaró que no y destacó cuáles son sus verdaderos deseos: “Siempre voy a querer ver a mi mamá feliz. No es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente toda su felicidad no depende de una sola persona”, escribió en Instagram junto a una imagen de su Alicia y en la que también aparecen sus hermanos.

La joven había mencionado anteriormente que, debido a los cambios en la dinámica familiar, evitaba ir a la casa de la intérprete, ya que su cuarto y el de sus hermanos habían cambiado con la nueva relación de su madre, y además quería evitar encontrarse con Cibad.

Foto: Instagram oficial.

Lee también: Fátima Bosch, Alicia Villarreal y otros nombres que sacudieron el espectáculo en 2025

Melenie vive un duelo

En su reciente publicación, Melenie continuó explicando que aunque ciertas decisiones de Alicia no le agraden, eso no significa que no quiera que disfrute su vida: “Que yo viva y procese las cosas diferente no significa falta de amor; significa poner límites y cuidarme porque todos estamos en un proceso ahorita”, agregó.

Asimismo, la hija de la cantante señaló que siempre ha sido muy maternal y, en ocasiones, se pone a la defensiva con los suyos porque los ama y busca protegerlos: “Soy muy intuitiva”, dijo. Además, recordó que no todo lo que ocurre en su núcleo familiar necesita ser público, y que si decidió hablar sobre su distanciamiento y el idilio amoroso es por los comentarios que ha recibido porque lidiar con rumores puede ser “muy cansado”.

¿El fugaz romance de Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal anunció su relación con Cibad Hernández apenas 20 días después de su divorcio de Martínez, a quien también denunció por violencia intrafamiliar. El creador de contenido explicó que la relación se fue desarrollando de manera gradual y se hizo oficial durante un viaje a Las Vegas.

Lee también: Alicia Villarreal celebra su primera Navidad con Cibad Hernández