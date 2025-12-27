No solo fue la actividad de sus figuras lo que colocó al mundo del espectáculo en el centro de la conversación durante 2025, sino una cadena de pleitos legales, crisis institucionales y hechos de gravedad que rebasaron por completo el escenario.

Entre los episodios más significativos destacó la crisis internacional de Miss Universe, marcada por señalamientos de fraude, conflictos de interés y acusaciones que involucraron a mexicanos y derivaron en investigaciones por presuntos delitos de alto impacto; así como la muerte de dos fotorreporteros durante un festival musical, un hecho que expuso fallas graves en seguridad y responsabilidades aún bajo revisión.

A ello se sumaron denuncias por violencia intrafamiliar, como el caso de Alicia Villarreal. En conjunto, 2025 mostró a una industria sacudida no por el espectáculo, sino por consecuencias legales, humanas e institucionales.

El escándalo del año

Sin duda alguna Miss Universe 2025 ha dado mucho material a la prensa desde el mes de septiembre, cuando Miss Universe México fue elegida en una polémica final en Zapopan, Jalisco. En el momento en que la representante de Tabasco, Fátima Bosch, fue elegida como la representante nacional para este prestigioso certamen de belleza, 27 de 31 delegadas se retiraron del escenario, para después volver y gritar el nombre de la segunda finalista, Yoana Gutiérrez de Jalisco, porque aseguraron, era quien tenía la experiencia para obtener la corona (con 10 años participando en estos concursos), denunciado favoritismo por la tabasqueña.

Así, entre dimes y diretes entre sus excompañeras y ella, Fátima Bosch arribó el 3 de noviembre a Tailandia, sede de la final internacional de Miss Universe 2025. La avalancha de problemas para esta organización inició el 4 de noviembre, durante la imposición de bandas a las participantes, cuando Nawat Itsaragrisil, director regional del certamen, le dijo tonta a Bosch e intentó sacarla del evento con apoyo de la policía, la mexicana exigió respeto y abandonó la sala, seguida de otras concursantes y la Miss Universe saliente, Victoria Kjær

Theilvig de Dinamarca.

Este suceso le dio visibilidad a la mexicana a lo largo de este concurso, que la coronó el 20 de noviembre como Miss Universe 2025, superando a las representantes de Tailandia y Costa de Marfil, quienes estaban entre las favoritas. De inmediato se comenzó a hablar de una coronación arreglada, debido a ciertos favoritismos hacia Fátima en el certamen, además de la renuncia de dos jueces antes de la final, el exfutbolista francés Claude Makélélé y el violinista Omar Harfouch, quien denunció una “votación secreta” para elegir al Top 30 y acusó fraude, abuso de poder y conflicto de intereses.

También salió a relucir la relación laboral del padre de Fátima, Bernardo Bosch, con el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, cuando el primero era un alto funcionario de PEMEX y la empresa del regiomontano Soluciones Gasíferas del Sur, logró un contrato con la paraestatal de 745 millones de pesos en 2023. Esto fue solo la punta del iceberg, ya que después Rocha Cantú fue acusado de tráfico de armas y huachicol, lo que lo llevó a hacer un trato con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigo protegido, aunque después giraron orden de aprehensión con él y esto llevó a que el centro de operaciones de la Organización de Miss Universe saliera de México y volviera Nueva York.

Problemas familiares

Imelda Tuñón y Maribel Guardia: el problema entre nuera y suegra comenzó el 21 de enero de 2025, cuando la costarricense anunció que había denunciado ante la fiscalía a Imelda, con el fin de salvaguardar la integridad de su nieto José Julián, la razón, presunto consumo de alcohol y sustancias ilícitas, manejo en estado inconveniente y situaciones de riesgo para el niño por parte de su madre. Esto llevó a que Maribel obtuviera la custodia temporal del menor, aunque en marzo volvió al lado de su madre, quien pidió una orden de restricción para la artista, además de impugnar el testamento de su difunto esposo Julián Figueroa, con el fin de cuidar los intereses de su hijo como heredero universal.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez: el matrimonio ya había enfrentado rumores de infidelidad por parte de él y el anuncio de divorcio en 2024, pero en febrero de este año durante un concierto en Michoacán, Alicia hizo la señal internacional de auxilio durante su presentación, lo que disparó las alarmas de que algo grave había pasado, ese mismo día ella inició el proceso legal en contra de Cruz, por violencia intrafamiliar. Después de que en marzo se girara orden de aprehensión en contra de Martínez, fuera considerado prófugo y finamente en agosto firmaron su divorcio; el escándalo siguió a Alicia por el anunció de su romance con el influencer Cibad Hernández, lo que la llevó a un distanciamiento con su hija mayor Melenie Carmona, quien no aprueba la relación.

Romina Mircoli: después de que diera el fallecimiento de su madre, la cantante Dulce, el 25 de diciembre de 2024, debido a complicaciones por el cáncer de pulmón y riñón que padecía; su única hija comenzó a enfrentar el escrutinio público, comenzando por unos audios que se filtraron a los medios, gracias a la actriz Ofelia Cano, para acusarla de maltrato hacía su madre, después el diseñador Mitzy trató de impugnar el testamento de la cantante, alegando que el que Romina presentó a la prensa, donde ella aparece como heredera universal, es apócrifo; después fue acusada por la su familia materna de irresponsable, por haber mandado las cenizas de su madre a Matamoros por paquetería, por lo cual la urna llegó maltratada, y finalmente, Romina acusó al actor Francisco Cantú, expareja de su madre, de extorsión y chantaje.

Cazzu y Christian Nodal: el inicio de la gira Latinaje por parte de la argentina, agravó la tensa relación que esta pareja mantiene, porque ella denunció que Nodal se niega a firmar los permisos para que la hija de ambos, Inti, pueda viajar con ella durante su tour internacional, además de señalar que él no cumple con la manutención de la niña y mucho menos con la convivencia. El sonorense negó las acusaciones y aseguró que ha entregado casi 13 millones de pesos desde mayo de 2024, y señaló que Cazzu no responde a sus solicitudes de convivencia para ver a Inti. Nodal interpuso una demanda legal contra Cazzu el 4 de diciembre de 2025 en Jalisco, a pesar de que ella vive en Argentina; con el fin de definir la custodio legal de su hija, establecer reglas claras para sus visitas y fijar las medidas económicas.

Ángela Aguilar: al igual que su esposo Christian Nodal, la cantante estuvo en medio de la polémica por varias razones, entre ellas la entrevista que el sonorense le concedió a la periodista Adela Micha, en la cual la deja muy mal parada y dejando en claro que su relación comenzó recién Cazzu había dado a luz. También ha tenido desplantes en el escenario cuando canta con su esposo, algunos por celos. Se reunieron firmas para que los Aguilar no se presentaran en Jalisco, con motivo del Día de la Independencia. Su gira Libre Corazón, que inició en noviembre por Estados Unidos, tuvo varias cancelaciones, recintos casi vacíos, venta de boletos al 4x1y críticas por la baja calidad de la producción. También se habla de una infidelidad por parte de Nodal, con su violinista Esmeralda Camacho, quien recientemente subió un video luciendo un collar que él ha portado, justo como ella lo hizo; entre otras polémicas.

Emiliano Aguilar: el medio hermano de Ángela Aguilar también ha dado de qué hablar, comenzando con la acusación hacía la señora de Nodal, asegurando que ella le dijo a su padre Pepe Aguilar, que él le pedía dinero cuando esto no era verdad, y le recordó que fue el único que la defendió en el escándalo de su relación con Gussy Lau.

También ha acusado a su familia paterna de no haberlo apoyado en su carrera artística, especialmente a su padre de ponerle el pie y de que lo trataran mal en los premios Billboard. Se molestó porque sus hijas asistieron al concierto de Ángela Aguilar en San Diego sin su autorización. Se peleó con su tía Marcela Rubiales y con su papá, por hablar mal de su madre Carmen Treviño.

Eduardo Salazar y Laura Flores: el periodista y la actriz iniciaron una relación sentimental en febrero de 2025, lo hicieron oficial el día 26, después de 20 años de amistad, después de cuatro meses de relación sorpresivamente ella anunció en redes sociales, que él había decidido terminar su noviazgo y no dio más detalles. A lo largo de las semanas se manejaron varias causas de este rompimiento en los medios de comunicación, desde agresiones por parte de ella, hasta presión por iniciar una vida juntos; pero fue en diciembre que el periodista aclaró que nada de esto era cierto, simplemente las cosas no se dieron, que seguía respetando y admirando a Laura, quien se dijo sorprendida por estas declaraciones y que él la tenía bloqueada, pero aún así le deseaba lo mejor.

Florinda Meza: desde el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, el 5 de junio de 2025, la actriz, guionista y directora se dedicó a desmentir hechos, como el inicio de su relación con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, porque en la bioserie la ponen como la causa del divorcio del comediante y su primera esposa Graciela Fernández; también fue el detonador de varios conflictos entre el elenco del programa El Chavo del 8, además se reavivó su enemistad con Carlos Villagrán “Quico” y María Antonieta de la Nives “La Chilindrina”. También acusó que la producción había usado su imagen sin su autorización. El contenido de la serie le trajo varias consecuencias, como el que la gente pidió derribar la estatua con su figura en su pueblo natal, o que se hicieran virales videos viejos de ella donde hacía declaraciones polémicas, como que los hijos de Chespirito eran un defecto. Su manera de responder fue con el documental Atrévete a Vivir, donde da su versión sobre su vida al lado de Chespirito.

También en Hollywood hay escándalo

Blake Lively y Justin Baldoni: el rodaje de la película Romper el círculo, fue el escenario de la mala relación que hubo entre los protagonistas, que terminó en una demanda interpuesta por Blake por acoso y conducta inapropiada en el set en contra de Baldoni, asegurando que él generaba un ambiente laboral hostil y constantemente intentaba realizar escenas íntimas sin su consentimiento; en respuesta Justin la demandó junto a su esposo, el actor Ryan Reynolds, por difamación e intentar destruir su reputación, movimiento legal que fue desestimado por un juez en junio de 2025; este pleito aún sigue su curso hasta 2026, cuando ambos tendrán una nueva audiencia.

Rob Reiner y Michele Singer: el año cierra con un hecho bastante trágico, el director de Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Cuestión de honor (1992), y su esposa, fueron encontrados muertos el pasado 14 de diciembre en su casa de Los Ángeles, por su hija Romy Reiner, quien de inmediato llamó a las autoridades. La investigación los dirigió a su hijo, Nick Reiner, como principal sospechoso y siendo arrestado a las pocas horas del macabro hallazgo. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles reveló que la causa de muerte del director y la fotógrafa fue por múltiples heridas por objeto punzante.

Este es un caso que sigue en curso.

Tragefias y más...

Axe Ceremonia: el sábado 5 de abril, lo que parecía un día de música y diversión en el Parque Bicentenario, terminó en tragedia cuando una grúa que sostenía una figura promocional del festival, cayó sobre los fotorreporteros del medio Mr. Indie, Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes sufrieron varias fracturas en su cuerpo, incluyendo el cráneo, debido al impacto con esta estructura. Ambos murieron camino al Hospital General Dr. Rubén Leñero. El festival fue cancelado y durante varios meses el lugar permaneció clausurado. Los organizadores del evento fueron criticados por seguir con las actividades del festival y hasta horas después del accidente, sólo haber mencionado lo sucedido en sus redes sociales. En octubre pasado la FGR afirmó que OCESA no estuvo implicada en el colapso de la grúa, pero sí tres personas morales (empresas). El padre de Berenice, Raúl Giles, denunció en septiembre negligencia, imparcialidad y encubrimiento, en este caso.

La casa de los famosos 2025: aunque no fue tan controversial como la de 2024, sí hubo algunas cosas que contar en esta edición, por ejemplo, se dijo que la producción favorecía a ciertos participantes como Dalilah Polanco o Shiky, y orquestaba la salida de otros como Aarón Mercury o Adrián Di Monte, incluso se habló de un intento de fraude en la elección del primer finalista. Tampoco hay que dejar de lado las controversiales declaraciones de Alexis Ayala, como cuando se expresó despectivamente de Guana, diciendo que sólo era un ensamble, o cuando acusaron a Dalilah de fingir su caída para que la gente la apoyara y no saliera de la casa, etcétera.

Anahí y la trampa de ¿Quién es la máscara?: en la segunda quincena de enero la revista TVyNovelas publicó Anahí logró tener más aciertos que cualquier investigador del programa, debido a que ella y su publirrelacionista Dana Vázquez, tuvieron acceso a la lista de participantes de esa edición, así que se les acusó de violar la confidencialidad del programa. A través de un comunicado la cantante aseguró que tales acusaciones eran totalmente falsas, que siempre había aceptado las reglas del programa, por lo cual ejercería acciones legales en contra de quien haya difundido tal afirmación y que estaba a favor de que se investigara esta situación. Al final Anahí se deslindó de Dana Vázquez, se reconcilió con Televisa y la investigación que se hizo determinó que fue un error en los protocolos de confidencialidad.