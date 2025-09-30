A punto de cumplirse seis meses de la tragedia ocurrida durante el Festival Axe Ceremonia, en la que los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández perdieron la vida tras el colapso de una estructura, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio a conocer los avances de la investigación.

Mediante un comunicado, la dependencia reveló que, después de más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones, análisis de videos, entre otras acciones; se determinó deslindar a OCESA de cualquier responsabilidad.

"OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapsó ni con el Programa Especial de Protección Civil", se puede leer en el escrito.

Asimismo, estableció que la organización del evento corresponde a la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V., mientras que Operadora Eclectlc S.A. de C.V. fue la encargada de ingresar el Programa Especial de Protección Civil ante la autoridad competente.

En cuanto a la seguridad, se precisó que Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. tampoco tuvo responsabilidad en el montaje de estructuras ni en la supervisión del programa de protección civil. Su papel se limitó al control de accesos, revisión de acreditaciones, organización de filas y mantenimiento del orden dentro del festival.

Otro de los puntos importantes, de acuerdo con el escrito, es que ya se ejerció acción penal contra varias personas; además de promover acciones de reparación de daño a las familias de las víctimas.

"Se derivó la acción penal contra ocho personas físicas y tres personas morales, y se promovieron mecanismos de reparación del daño para las familias de las víctimas".

