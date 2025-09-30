Más Información

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

A punto de cumplirse seis meses de la tragedia ocurrida durante el , en la que los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández perdieron la vida tras el colapso de una estructura, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio a conocer los avances de la investigación.

Mediante un comunicado, la dependencia reveló que, después de más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones, análisis de videos, entre otras acciones; se determinó deslindar a de cualquier responsabilidad.

"OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapsó ni con el Programa Especial de Protección Civil", se puede leer en el escrito.

Lee también

Asimismo, estableció que la organización del evento corresponde a la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V., mientras que Operadora Eclectlc S.A. de C.V. fue la encargada de ingresar el Programa Especial de Protección Civil ante la autoridad competente.

En cuanto a la seguridad, se precisó que Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. tampoco tuvo responsabilidad en el montaje de estructuras ni en la supervisión del programa de protección civil. Su papel se limitó al control de accesos, revisión de acreditaciones, organización de filas y mantenimiento del orden dentro del festival.

Otro de los puntos importantes, de acuerdo con el escrito, es que ya se ejerció acción penal contra varias personas; además de promover acciones de reparación de daño a las familias de las víctimas.

"Se derivó la acción penal contra ocho personas físicas y tres personas morales, y se promovieron mecanismos de reparación del daño para las familias de las víctimas".

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez muestra su indiferencia por ganar un Oscar: “No lo necesito” asegura. Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Jennifer Lopez muestra su indiferencia por ganar un Oscar: “No lo necesito” asegura

Ángela Aguilar despide a Micky, su estilista y amigo asesinado en Polanco “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”. Tomadas de Instagram @micky_hair

Ángela Aguilar despide a Micky, su estilista y amigo asesinado en Polanco: “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición. Foto Archivo EL UNIVERSAL / Leticia Sánchez

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Sydney Sweeney. Foto: AP

Sydney Sweeney celebra su cumpleaños 28 con espectacular minivestido plateado