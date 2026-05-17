Los ajolotes se han convertido, ahora, en la figura emblemática de la Ciudad de México: se les ve en murales, puentes, patrullas y estaciones del Metro. Y su mayor cómplice, en los trabajos de remodelación para encaminar la urbe al Mundial 2026, es el color morado.

Sin embargo, no todo es armonía en esta transformación y son muchos los civiles a quienes les parece excesiva la presencia de este célebre y carismático anfibio en todos los rincones de la ciudad.

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Tras la reciente defensa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, frente a las críticas por la ajolotización y el uso excesivo de pintura morada (las palabras de Brugada fueron durante la entrega de obras de renovación del Tren Ligero "El Ajolote" el 11 de mayo), los usuarios de redes sociales dieron rienda suelta a su imaginación y crearon un mundo en el que el ajolote es el gran protagonista.

Foto: Vía X.

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El otro gran protagonista que tuvieron los memes de la semana fue el partido entre el Cruz Azul y el Guadalajara en el Estadio Banorte, un enfrentamiento donde dejaron todo abierto en la lucha por el primer boleto a la final del Clausura 2026 de la Liga MX. El marcador, además, quedó igualado (2-2) y otorgó una ligera ventaja a las Chivas.

Foto: Vía X.

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Con información de Dann Silva y Leobardo Vázquez Hernández

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