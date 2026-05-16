Morelia, Michoacán.- El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, enfatizó que acudió al llamado de la Fiscalía de Michoacán, como un acto de responsabilidad ciudadana y en calidad de testigo, ya que no está señalado en la Carpeta de Investigación como indiciado por el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez.

El actual diputado federal, se defendió ante las acusaciones de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz y recordó que la mayoría de los detenidos, eran integrantes del Movimiento del Sombrero y del Cártel Jalisco Nueva Generación, respectivamente.

Expuso, que su asistencia a la comparecencia es “porque no tengo nada que ocultar y en relación a mi declaración como testigo, no aportó nada en virtud que yo no estuve presente cuando sucedieron esos lamentables hechos. Los testigos tienen que ser presenciales o que les consten los hechos y a mí ninguno de los hechos relacionados con el condenable homicidio de Carlos Manzo, no tuve algún conocimiento; entonces, no creo que les aporte nada en la investigación en calidad de testigo, pero acudí como obligación ciudadana que tengo”.

El exgobernador de Michoacán enfatizó que acudió al llamado de la Fiscalía como un acto de responsabilidad ciudadana y en calidad de testigo por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez. Foto: Tomada del Facebook Carlos Manzo

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Explicó que la Ministerio público le preguntó si había tenido algunas diferencias con Carlos Manzo y “le comenté que no, que éramos adversarios políticos”.

Godoy Rangel destacó que la última vez que vio a Manzo, fue el mes de abril del mes pasado, donde tuvieron una plática, en la que le pidió que la disputa política que tenían fuera en términos civilizados.

“Así ocurrió. Estuvo presente Grecia Quiroz y la diputada Guadalupe Arias; a mí me acompañó mi secretaria particular. Después de que platicamos, que nos pusimos de acuerdo y que cada quien dijimos que íbamos a ganar la elección democráticamente, nos quedamos a comer y fue la última vez que yo vi a Carlos (Manzo) físicamente”, narró.

Leonel Godoy mandó un mensaje a Grecia Quiroz y a Juan Manzo, viuda y hermano, respectivamente, del alcalde asesinado: "Que dejen de hacer politiquería electoral". Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Leonel Godoy, aclaró que fue requerido por la Fiscalía, por los señalamientos que hacía Carlos Manzo públicamente en su contra.

“Y yo les comenté que era el estilo de Carlos (Manzo) de hacer acusaciones sin pruebas. Entonces yo mencioné que por eso no tomé en serio lo que decía Carlos Manzo de mí, porque era muy dado, era un estilo político que él tenía”.

Reiteró que no había una rivalidad con Carlos Manzo, si no que eran adversarios políticos.

El legislador morenista reiteró que no había una rivalidad con Carlos Manzo, si no que eran adversarios políticos. Foto: Especial

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“Yo espero que la Fiscalía, con estas declaraciones donde no se ha aportado nada en la investigación… todos sabemos que hay 18 detenidos y todos tienen que ver con el entorno del presidente municipal asesinado y de gentes del Cártel Jalisco Nueva Generación y que, por ese motivo, la investigación tiene que seguir por ese lado. Entre otras cosas, se tiene que encontrar al coronel José Manuel Jiménez (jefe de escoltas de Manzo) que yo supongo que tiene orden de aprehensión por homicidio, ya que está probado que asesinó extrajudicialmente al joven de 17 años, Víctor Ubaldo, ya estando sometido. Entonces, suponemos que esa detención será clave en la investigación”, subrayó.

El legislador morenista, mandó un mensaje a Grecia Quiroz y a Juan Manzo, viuda y hermano, respectivamente, del alcalde asesinado:

“Que dejen de hacer politiquería electoral. La política carroñera no le sirve a la democracia en México, en Michoacán, ni en Uruapan. Yo creo que ellos lo están haciendo como cálculo electoral. Les reditúa electoralmente hacerse pasar como víctimas, cuando los detenidos han sido gente de ellos mismos (del Movimiento del Sombrero).

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Leonel Godoy Rangel, dijo confiar en la justicia y en la ley, por lo que espera que la Fiscalía de Michoacán, con estas entrevistas como testigos, ya cierre esa parte de la investigación.

“Yo nunca he tenido miedo. A los que les espantan los fantasmas, que no salgan de noche”, parafraseó, Godoy.

vr