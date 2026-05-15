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Morelia, Michoacán.- Con una inversión de mil millones de pesos se fortalecerá la , cuyos trabajos iniciarán en octubre próximo, informó el gobernador (Morena).

Dijo que los trabajos contemplan la ampliación de las salas de llegadas, el área de recepción de equipaje, aduanas y , con ellos se aumenta la capacidad para recibir un mayor número de vuelos y turistas.

El mandatario michoacano afirmó que esta inversión la hará el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y los trabajos, de acuerdo al proyecto comenzarán a ejecutarse en la terminal aeroportuaria, a partir del próximo mes de octubre, con lo reafirman el compromiso con el desarrollo económico y la proyección turística de Michoacán.

El mandatario michoacano afirmó que esta inversión la hará el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y los trabajos iniciarán en octubre próximo. Foto: Especial
El mandatario michoacano afirmó que esta inversión la hará el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y los trabajos iniciarán en octubre próximo. Foto: Especial

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Ramírez Bedolla explicó que las adecuaciones son estratégicas para elevar los estándares de servicio, brindando una experiencia de primer nivel a los visitantes nacionales y extranjeros que arriban a la entidad.

Esta inversión es fundamental para incrementar nuestra capacidad de recepción de vuelos y turistas. Estamos consolidando a Michoacán como un destino de fácil acceso y con instalaciones de vanguardia que responden a la creciente demanda”, especificó.

Y refirió que en el año 2025 el Aeropuerto Internacional de Morelia registró una cifra histórica de un millón 508 mil pasajeros, consolidándose como el año con mayor flujo de usuarios desde su operación.

vr/cr

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