Juxtlahuaca. - El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cadaphi) denunció la detención arbitraria y violenta de Macario García Merino, representante de la medida cautelar 279-22 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Juxtlahuaca.

Macario García Merino dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y representante de la medida cautelar 279-22 otorgada por la CIDH, a favor de familias desplazadas, fue levantado de su domicilio y llevado por al menos 20 elementos de la policía estatal de Oaxaca, a bordo de cuatro camionetas, en Agua Fría Copala, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Los hechos ocurrieron este viernes 15 de mayo cerca de las 10:00 de la mañana, los elementos de seguridad, con uso de violencia y arbitraria, levantaron a Macario García Merino. “Hasta el momento no se sabe dónde se encuentra, se encuentra en calidad de desaparecido”, explica el comunicado de Cadaphi, a mediodía de este viernes.

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El Centro de Derechos Humanos indicó que Macario García Merino “es beneficiario y peticionario de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC-279-22, referente a familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala refugiadas en Yosoyuxi Copala”.

Apenas, a finales del mes de abril, la CIDH convocó a una reunión con la presencia del Estado mexicano, donde se comprometió a cumplir con las medidas cautelares.

En esta situación, el Cadaphi solicitó de manera urgente al Estado mexicano informe el paradero de Macario García Merino, “y responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad psicológica del beneficiario Macario García Merino; de cualquier represalia a beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, ya que la actitud tomada del Estado mexicano al levantar al beneficiario Macario es desafiante a las medidas y acciones urgentes que emiten los organismos internacionales”.

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En tanto, Horacio Santiago, líder político del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), dijo que se trata de un tema de interés político, debido a que no se presentó ninguna orden de aprehensión en contra de Macario García Merino.

“No presentaron ninguna orden de aprehensión, no le notificaron, solo acudieron y se lo llevaron, es una situación política”, afirmó Horacio Santiago.

Tras la detención, se activaron bloqueos carreteros en distintos puntos de la región de la Mixteca para exigir la presentación del dirigente Macario.

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JACL/cr