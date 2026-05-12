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Las periodistas Juana García, corresponsal de , y Diana Manzo, presentaron el , un trabajo periodístico que reúne las historias de , la lucha de sus familias por encontrarlas y la actuación omisa y revictimizante de las autoridades del Estado.

En la presentación también participaron las que forman parte de este libro, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil como Mano Vuelta y Cepiadet.

Juana García expresó que escribir “Las ausentes” significó enfrentar la verdad y la memoria de las mujeres indígenas y afromexicanas que no se nombran, y que viven invisibles para un estado y nación racista.

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“También significó con mucho respeto conocer la esperanza y la fe de las familias que, pese a todo, rezan, buscan, piensan y esperan a su hija, mamá, hermana, vecina, amiga desde el corazón, porque no solo son nombres, edades y una estadística más”.

La periodista dedicó el libro a las madres, padres y familiares que buscan, y a las ausentes, en una búsqueda de respuestas y justicia donde han dejado su vida para localizar a sus hijas.

Diana Manzo agregó que “Las Ausentes”, no muestra el rostro de todas las mujeres indígenas y afromexicanas desaparecidas en Oaxaca, pero dignifica al nombrarlas. | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.
Diana Manzo agregó que “Las Ausentes”, no muestra el rostro de todas las mujeres indígenas y afromexicanas desaparecidas en Oaxaca, pero dignifica al nombrarlas. | Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL.

Diana Manzo agregó que “Las Ausentes”, no muestra el rostro de todas las mujeres indígenas y afromexicanas desaparecidas en Oaxaca, pero dignifica al nombrarlas como una forma y esperanza para sus madres y familiares de hallarlas con vida.

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“Para nosotras, escribir Las Ausentes fue un acto de dignificación, amor y lucha en colectivo, con el acompañamiento de organizaciones civiles, honrando a las madres, padres y familiares que desde su propia concepción y creencia las buscan”.

Las autoras mencionaron el reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las desapariciones en México, en el cual reafirma lo que sostienen en las Ausentes. En este documento, recordaron, se señala que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.

La venta del libro “Las Ausentes” será para las madres, anunciaron las periodistas, “para que la esperanza de encontrarlas siga viva como el fuego del corazón y del fogón donde las recuerdan con amor y anhelan verlas algún día para abrazarlas”.

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JACL/ cr

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