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Pochutla.- Areli L.P., de 40 años de edad, fue , en el municipio Santa María Tonameca; en lo que va del 2026, suman más de .

Areli L.P., fue alrededor de las 07:00 de la mañana del domingo 10 de mayo, sobre la arena de la playa Aragón, ubicada en el municipio de .

De acuerdo a los informes de las autoridades, la mujer de 40 años de edad fue asesinada con 28 puñaladas en el cuerpo con un arma blanca.

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El cuerpo permaneció como desconocido desde el domingo hasta este lunes; fue identificado como Areli L.P., originaria de San Pochutla, ubicado en la Costa de Oaxaca.

Por el feminicidio, a la zona se trasladaron los elementos de la policía estatal, municipal y agentes de investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y el peritaje del lugar y confirmaron que la mujer presentaba 28 heridas ocasionadas por un arma blanca.

Los familiares de Areli exigen que se investigue el femicidio y se dé con la identidad de los presuntos responsables de los hechos.

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Apenas a finales del mes de abril, fue asesinada con arma de fuego Lucina V. A., de 53 años de edad. Fue aniquilada con arma en San Pedro Atoyac, otro municipio de la Costa de Oaxaca.

De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer), del 1 de enero al 10 de mayo del 2026, suman 27 feminicidios en Oaxaca.

El mayor número de muertes violentas ha ocurrido en Valles Centrales con 8 feminicidios; 7 en el Istmo de Tehuantepec y la región Costa suma 6 con el asesinato de Areli.

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JACL/cr

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