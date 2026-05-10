Ciudad Juárez.— Este sábado organizaciones de la sociedad civil en esta ciudad realizaron una serie de acciones para acompañar a madres de personas desaparecidas, así como a víctimas de feminicidio, en ocasión del 10 de mayo.

La primera acción fue una misa que se realizó en la Misión de Guadalupe, donde la Red Mesa de Mujeres, el colectivo Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte acompañaron a madres de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio.

“Es un espacio de solidaridad, memoria y abrazo colectivo para reconocer el dolor, la lucha y la esperanza de quienes siguen buscando justicia y verdad para sus hijas e hijos. Porque ninguna madre debería atravesar sola el dolor de la ausencia”, dijeron las organizaciones civiles.

Después de la misa, las buscadoras y miembros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte tomaron las calles del Centro de Juárez para realizar una manifestación hacia el memorial permanente de personas desaparecidas Memoria Viva, en el Parque Borunda.

Las madres, a lo largo de la manifestación, lanzaron consignas como: “10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y protesta”, “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Únete que tu hijo puede ser, únete que tu hija puede ser”, entre otras.

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