Ciudad Juárez.- Durante este sábado organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron una serie de acciones para acompañar a madres de desaparecidos y desaparecidas, así como víctimas de feminicidio en conmemoración al 10 de Mayo.

La primera acción fue una misa que se desarrolló en la Misión de Guadalupe donde la Red Mesa de Mujeres, el colectivo Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte acompañaron a madres de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio en esta ciudad.

“Es un espacio de solidaridad, memoria y abrazo colectivo para reconocer el dolor, la lucha y la esperanza de quienes siguen buscando justicia y verdad para sus hijas e hijos. Porque ninguna madre debería atravesar sola el dolor de la ausencia. Todas las flores no alcanzan, pero abrazan sus corazones”, dijeron las organizaciones civiles que convocaron al evento.

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Después de la misa, las madres buscadoras e integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte tomaron las calles del Centro de Ciudad Juárez para realizar una manifestación hacia el memorial permanente de personas desaparecidas “Memoria Viva”, que se localiza en el Parque Borunda.

En la manifestación se exigió a las autoridades respondan y localicen a sus seres queridos, los cuales en algunos casos llevan años sin ser localizados.

Además se reconoció la labor de las madres buscadoras, quienes en los últimos años han tomado el papel de las autoridades para buscar a sus hijos e hijas desaparecidos.

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Las madres a su vez a lo largo de la manifestación lanzaron consignas como: “10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y protesta”, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “únete que tu hijo puede ser, únete que tu hija puede ser”, entre otras.

Esta acción forma parte de las actividades que colectivos realizan en el estado de Chihuahua para conmemorar el Día de las Madres.

Ayer, integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres salieron en caravana junto con madres para unirse a la marcha nacional que se realizará por el día de las madres en la Ciudad de México.

afcl