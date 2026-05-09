El Día de las Madres es una de las celebraciones más significativas en México, y un momento especial para reconocer el amor, la entrega y el esfuerzo en la vida diaria.

Aunque hay muchas formas de festejarlas, los mensajes de WhatsApp se han convertido en una herramienta rápida, cercana y personal para expresarles todo el cariño del mundo.

Un mensaje bien pensado puede alegrarle el día a una madre, hacerla sentir valorada y recordarle lo importante que es para sus seres queridos. Por eso, hoy te dejamos 10 ideas.

¿Qué mensajes enviar por WhatsApp este Día de las Madres 2026?

A veces no es posible estar físicamente con mamá en su día, pero un mensaje le puede hacer saber que está presente en tus pensamientos. Sin duda, es un gesto pequeño pero con gran impacto emocional:

“Feliz Día de las Madres a la persona más fuerte, amorosa y maravillosa que conozco. Gracias por todo lo que haces por mí” “Mamá, no hay palabras suficientes para agradecerte tu amor infinito. Eres mi mayor bendición. ¡Feliz día!” “Hoy celebro tu vida, tu paciencia y tu corazón enorme. Gracias por ser mi guía siempre. Te amo, mamá” “Aunque no siempre lo diga, valoro cada sacrificio que has hecho por mí. Felicidades este Día de las Madres” “Eres el mejor ejemplo de amor incondicional. Gracias por estar siempre conmigo, mamá” “Feliz día a la mujer que me enseñó a ser quien soy. Te llevo en el corazón todos los días” “Mamá, eres mi refugio, mi fuerza y mi inspiración. Que tengas un hermoso Día de las Madres” “No hay regalo suficiente para agradecer todo lo que me has dado. Te amo con todo mi corazón” “Tu amor es el motor de mi vida. Gracias por tanto, mamá. Felicidades” “Hoy celebro a la mujer más increíble del mundo: tú, mamá. Gracias por existir"

WhatsApp puede ayudarte a expresar tu amor por mamá este 10 de mayo. Foto: Imagen generada con IA

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¿Cómo personalizar un mensaje de WhatsApp para mamá?

Además del contenido del mensaje, la forma en que lo envías también puede hacer una gran diferencia.

WhatsApp permite darle un toque más creativo y emocional a los textos utilizando emojis, símbolos y estilos de escritura:

Agrega emojis relacionados con el amor y la maternidad, por ejemplo, escribe “Feliz Día de las Madres, mamá gracias por todo tu amor infinito (emoji flores)"

También puedes jugar con las letras usando mayúsculas para resaltar palabras importantes o combinando símbolos como asteriscos para simular negritas, por ejemplo, “ * Te amo mamá, eres lo mejor de mi vida*”

Te amo mamá, eres lo mejor de mi vida*” Y otra opción es crear pequeños diseños con separadores como líneas, corazones o estrellas para darle más estructura visual al mensaje, por ejemplo, "✮Felicidades a la reina de mi vida, tú ✮"

El estos elementos no solo embellece el mensaje, sino que también lo hace más personal y memorable. para mamá.

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