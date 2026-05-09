¿Cómo quitar manchas de sudor de las sábanas?; conoce este método infalible

Las manchas de sudor en las sábanas son uno de los problemas más comunes en el hogar, especialmente durante la temporada de calor, cuando las altas temperaturas hacen que transpirar en la noche sea inevitable.

Especialistas en limpieza señalan que el sudor, combinado con restos de grasa corporal, humedad y detergentes mal enjuagados, provoca que las fibras se impregnen poco a poco hasta dejar marcas visibles. El problema suele empeorar cuando las sábanas permanecen varios días sin lavarse o se utilizan productos inadecuados que terminan fijando aún más la suciedad.

Estos rastros amarillentos no solo afectan la apariencia de la ropa de cama, también pueden generar malos olores y acortar la vida útil de las telas si no se atienden correctamente. Por ello, aquí te contamos el método que promete devolverle el color original a tu ropa de cama, haciéndola lucir limpia, fresca y acogedora.

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(FOTO: Especial)

¿Cómo quitar manchas de sudor de las sábanas?

Quitar las manchas de sudor de tus sábanas es más fácil de lo que parece. Necesitarás:

Vinagre

Sal

Jabón para trastes

1 Cubeta o charola donde quepan las sábanas

Agua caliente

Foto: Freepik.

Paso 1

Vierte agua caliente en la cubeta, la charola o el recipiente. Una vez que tenga suficiente para cubrir por completo la ropa de cama, echa una taza de vinagre, una taza de sal y media taza de jabón para trastes.

Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado al agua.

Paso 2

Introduce tus sábanas a la cubeta con la mezcla y muévelas dentro del agua para asegurarte de que toda la tela quede empapada del líquido. Deja las sábanas a remojar por aproximadamente dos horas dentro de la cubeta.

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Mantener la higiene de la ropa de cama es esencial para la salud de la piel / Foto: Pexels

Paso 3

Una vez que hayan pasado las dos horas, saca tus sábanas y lávalas como normalmente lo harías.

Si usas lavadora, vierte el agua en la que remojaste las sábanas a la lavadora, agrega tu jabón de ropa normal y programa el ciclo de lavado como usualmente lo harías. Si lavas a mano, también utiliza el agua del remojo para el lavado.

Sin importar qué método utilices, asegúrate de que el agua con la que se laven las sábanas después de remojarlas esté al tiempo.

Paso 4

Deja secar al sol o mételas a la secadora, ¡y listo!

IMPORTANTE: únicamente mete tus sábanas a la secadora si estás satisfecho con los resultados. En caso de que notes que todavía hay manchas, repite el proceso.

Disfruta de unas sábanas limpias y frescas después de usar este método. Foto: Pixabay

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