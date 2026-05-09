Entre balones y aulas vacías; cartones se mofan de la SEP y Mario Delgado por el Mundial 2026

El pasado 7 de mayo la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció a través de redes sociales las modificaciones al calendario escolar 2025-2026, en las que el cierre del ciclo se adelantó del 15 de julio al 5 de junio, es decir, seis semanas menos a lo previsto originalmente.

De acuerdo con las declaraciones del titular de la dependencia, Mario Delgado, este recorte al ciclo escolar no tendrá repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes y el Plan de Estudios se cubrirá al 100%. Según lo establecido por la SEP, estas modificaciones pretenden proteger la salud de las y los niños de los efectos de la ola de calor que azota al país, y también forma parte de una estrategia logística para disminuir la exposición a riesgos de los menores por las actividades que girarán alrededor de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, que inician el 11 de junio y en las que México es país anfitrión.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante la Mañanera del Pueblo, del 8 de mayo, que aún no se tiene un calendario definido y que el comunicado de la SEP es únicamente una "propuesta" de Delgado. Asimismo, tras polémicas, críticas y rechazo —principalmente por parte de especialistas en educación y de los padres de familia—, las autoridades han informado que el próximo lunes 11 de mayo se llevará a cabo otra reunión con los secretarios de educación de las entidades federativas para llegar a un acuerdo y definir el calendario escolar.

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Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo durante una conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Cartones nacionales se mofan del adelanto de vacaciones de la SEP por el Mundial 2026

Esta modificación al calendario escolar ha detonado una gran cantidad de reacciones en el ámbito político, público y mediático a nivel nacional. La noticia ha llamado la atención de la prensa, donde artistas han retratado la situación con sátira en sus cartones políticos.

El primero, titulado "El mal ejemplo" es de Fernando de Anda (FER) para EL UNIVERSAL. Muestra a Mario Delgado con una playera de fútbol de la SEP "sonsacando" a un par de niños para que en lugar de estudiar, vayan a ver el Mundial.

Foto: EL UNIVERSAL

El segundo cartón es del monero Horacio de Milenio y retrata a Mario Delgado pateando a un estudiante mientras grita "¡Nos vamos al Mundiaaaal!". El personaje también porta un sombrero en el que se lee "Zin klases desde 5 de junio".

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El tercero está titulado "Mundialista..." y es de Rictus para El Financiero. Muestra al secretario de Educación corriendo con un atuendo de jugador de fútbol, orejas de burro en la cabeza y gritando "Viva México".

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El siguiente es de El Cartún Pérez para Milenio. Está titulado "Cierre escolar" y es la figura de un burro, quien representa al sistema educativo en el país. El animal está exclamando la frase "¡Qué bueno que el ciclo escolar va a terminar de forma anticipada debido al mundial!".

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El siguiente cartón se titula "Tirititito" y fue hecho por el monero Camacho de Reforma. La ilustración muestra a Mario Delgado con su uniforme de la selección mexicana siendo "abucheado" con tomates y huevos. EL personaje muestra golpes visibles en el rostro y tiene al lado izquierdo la frase "La porra te saluda!".

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Por último, el monero Jerge de La Jornada realizó el cartón titulado "Despeje". En él se puede ver al titular de la SEP pateando a un estudiante y un libro. El personaje porta un traje similar al de un jugador de fútbol, pero sus shorts son del equipo de la SEP.

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