Cambios bruscos de temperatura en México; lo que debes hacer para proteger tu cuerpo y no enfermarte

Los cambios extremos en el clima han comenzado a afectar a miles de personas en México. Mientras algunas regiones superan los 30 grados por la ola de calor, otras enfrentan lluvias, bajas temperaturas y hasta granizo por el paso del Frente Frío, una combinación que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y complicaciones de salud.

Llega segunda ola de calor y prevén sensación térmica de 34 grados. Foto: Especial

Estas variaciones repentinas pueden debilitar el sistema inmunológico y provocar desde resfriados y alergias hasta problemas cardiovasculares, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El cambio de clima puede debilitar el sistema inmunológico. Fuente: Freepik

¿Por qué los cambios bruscos de temperatura afectan la salud?

El cuerpo humano necesita mantener una temperatura estable para funcionar correctamente. Sin embargo, cuando una persona pasa de un ambiente caluroso a uno frío en poco tiempo, el organismo entra en un proceso de adaptación acelerada que puede generar estrés térmico.

Este fenómeno se ha vuelto más frecuente en México debido a la combinación de la ola de calor y lluvias inesperadas. Además del malestar físico, estos cambios favorecen la circulación de virus y bacterias que pueden irritar las vías respiratorias y empeorar padecimientos como rinitis, bronquitis o asma.

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¿Cómo protegerse de los cambios bruscos de temperatura?

Ante el clima inestable que se vive en gran parte del país, expertos recomiendan tomar medidas preventivas para evitar afectaciones en la salud.

Una de las principales recomendaciones es mantener una buena hidratación. Aunque muchas personas relacionan el consumo de agua únicamente con el calor, en temporadas frías el cuerpo también puede deshidratarse, sobre todo en espacios cerrados con calefacción o poca ventilación.

Tomar agua y salud. Fuente: Freepik

La alimentación juega un papel clave. Consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales ayuda a fortalecer las defensas del organismo, especialmente frutas y verduras con vitamina C, ya que pueden contribuir a mejorar la respuesta del sistema inmunológico frente a virus y bacterias.

Comer frutas y verduras con vitamina C ayudan a prevenir enfermedades respiratorias. Foto: Freepik

Evitar exposiciones bruscas al frío o calor y proteger especialmente a niños y adultos mayores, quienes suelen ser los más vulnerables ante estas condiciones climáticas.

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