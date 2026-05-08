¡Viva México! J-Hope de BTS comparte épico trend en TikTok con tema de Fuerza Regida; así reaccionaron las ARMY

La presencia de BTS en México continúa generando gran impacto en redes sociales, pues los integrantes de la banda surcoreana han dado a notar lo complacidos que se encuentran durante su visita.

Tras el fervor con el que más de 50 mil ARMYS acudieron a saludarlos al Palacio Nacional el pasado miércoles 6 de mayo, las muestras de afecto por parte del fandom se volvió tendencia en la red.

En ese sentido, como una retribución a su grupo de fans, J-Hope compartió un trend en TikTok muy mexicano, causando furor en la plataforma.

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BTS México

J-Hope de BTS comparte épico trend en TikTok con tema de Fuerza Regida

Con lentes y sombrero, horas antes de su primer show en el Estadio GNP Seguros, J-Hope de BTS publicó un nuevo trend en TikTok acompañado del tema “Tu Sancho” de la agrupación Fuerza Regida.

“¿Están listos?”, escribió el rapero como una señal para sus seguidores en México, previo al concierto que marcaría un todo un hito.

Al sincronizar sus movimientos con el estribillo de la canción, el fandom mexicano se hizo presente en los comentarios del video que en día superó 20 millones de reproducciones:

"Una vez más, superando a la IA"

"Hobi ya es más mexicano que yo"

"Jamás imaginé ver a Hobi con una canción de Fuerza Regida"

"OMG se me están juntado los gustos"

"¿Quién pidió esta señal?"

“¿Él ya es mexicano?”

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