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La euforia por no para, y en el marco de su llegada a México para presentar tres shows en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira "ARIRANG", el pasado miércoles 6 de mayo el grupo de K-Pop integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en , donde se tomaron un momento para saludar a sus fans desde un balcón.

El anuncio para el saludo especial de la banda surcoreana se difundió en redes sociales, logrando una convocatoria en tiempo récord, al juntar aproximadamente a 50 mil ARMYS en la explanada del Zócalo capitalino.

Entre la multitud, una escena conmovedora capturó la atención, cuando una madre y su pequeña que no alcanzaron boletos para el concierto reaccionaron con gran emoción al saludo de BTS.

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BTS en Palacio Nacional acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
BTS en Palacio Nacional acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Madre e hija comparten tierno momento durante saludo de BTS

Por medio de TikTok, el usuario Carlos Navarro compartió la emoción de Ceci, quien al no alcanzar boletos para llevar a su hija al show, acudió al Zócalo para cumplir su sueño de conocerlos.

Con el rostro lleno de lágrimas, la madre cargó a la pequeña Sol para que pudiera observar a sus ídolos y le dedicó unas palabras al oído, mientras la abrazó con fuerza.

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@carlos.navarro059

La emotiva imagen entre Ceci (mamá) y Sol (hija). No alcanzaron boletos para ver a BTS, sin embargo encontraron en Palacio Nacional la oportunidad de ver a los integrantes de la agrupación de #kpop

♬ sonido original - Carlos Navarro

La reacción de los internautas en los comentarios del video resaltó el apoyo de la mamá por acompañar a su hija y llevarla a ver de cerca a su banda favorita.

  • "Esa mami le dio uno de los mejor días a su hija"
  • "Era la única oportunidad para muchos"
  • "¡Esa mamita ya ganó. Lo logró lo logró!"
  • "Seguramente siempre va a recordar con mucho amor como su mamá le cumplió su sueño"
  • "Independientemente del género musical y la agrupación. Mamá hará lo imposible por verte feliz"
  • "Las mamás son el tesoro más grande del mundo"

Gracias a la respuesta de los internautas, la influencer Paola Valencia, buscó a la mamá que aparece en el video con la intención de regalarles boletos para el concierto del sábado y rápidamente, el fandom ARMY localizó a Ceci para ponerse en contacto y cumplir el sueño de su hija.

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dcs

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