ARMYS causan revuelo en el Zócalo tras visita de BTS; ¿cómo surgió este grupo de fans y qué significa el nombre?

La reunión entre el grupo surcoreano BTS y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional encendió la conversación en redes sociales este miércoles 6 de mayo, destacando la entrega y pasión de la comunidad ARMY.

Luego de reunirse con la mandataria, los miembros de la agrupación se asomaron al balcón del edificio histórico durante algunos minutos para saludar a cerca de 50 mil fanáticos que llenaron la plancha del Zócalo en el Centro Histórico de CDMX.

El caluroso recibimiento no pasó desapercibido por la banda, pues sus reacciones de sorpresa recorrieron las plataformas digitales. "Los extrañábamos muchísimo México... La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto", confesó V, miembro de la banda en un discurso de agradecimiento.

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Acompañados de la presidenta, los cantantes mostraron su amor por México desde un balcón de Palacio Nacional. Emocionados, tomaron fotos, emularon corazones con sus brazos y saludaron a sus ARMY. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Qué significa ARMY?

La palabra ARMY es la expresión utilizada por los fanáticos del grupo para referirse a la comunidad internacional de seguidores. Este término proviene del acrónimo "Adorable Representative M.C. for Youth".

En español, esta designación se traduce como Representantes Adorables de MC para la Juventud, siendo las siglas "M.C." la abreviación para "maestros de ceremonias". Esta primera denominación se relaciona estrechamente con su primera misión como banda.

Esta misión buscaba representar a la población juvenil en Corea del Sur, convirtiéndose en portavoces de todos los jóvenes que se enfrentan a distintas problemáticas en su adolescencia, tales como la presión social, expectativas sociales y exigencias académicas.

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Fans de BTS llegan al Zócalo de la CDMX con "lamparita de bola" es el Army Bomb, el lightstick oficial de BTS. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Este término también está relacionado con la palabra en inglés ARMY, que traducido es "ejército", destacando el papel de las fanáticas como un escudo protector del grupo. El concepto inicial del nombre de BTS, significa Bangtan Sonyeondan, que traducido es "Boy Scouts a prueba de balas".

Más tarde, en julio de 2017, el grupo adoptó el nombre "Beyond the Scene" (Más allá de la escena), un concepto que busca promover el amor propio y la libertad. Este cambio simboliza a la juventud que no se conforma con su realidad actual, sino que abre la puerta y avanza para crecer.

¿Cómo surgió este fandom internacional?

Este nombre se estableció oficialmente el 9 de julio de 2013, por la misma agrupación, unos meses después de su debut. Otras opciones para el nombre del fandom incluían "The Bells" (La Campanas), el cual proviene de la palabra "bang wool", jugando con el sonido de una campana.

Por otro lado, en 2017 la banda estableció oficialmente su logo, el cual representa la conexión profunda con sus fanáticos. El logo, compuesto de dos mitades, ilustra una puerta abriéndose en dos distintas perspectivas, una asociada a BTS y otra al fandom ARMY.

La comunidad ARMY ha dejado huella alrededor del mundo a través de su capacidad de movilización digital ha participado activamente en campañas sociales, donaciones y activismo, recaudando dinero para movimientos de apoyo a refugiados en Siria o ayuda humanitaria para personas LGBTQ+ en Turquía.

Army continúa a la espera de que el grupo surcoreano de k-pop BTS se presente en uno de los balcones de Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

En junio de 2020, luego de una donación por 1 millón de dólares realizada por la banda al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo en Estados Unidos, las ARMY lanzaron una campaña titulada #MatchAMillion, con la que recaudaron más de 1 millón de dólares.

Finalmente, la lucha ARMY continúa dando de qué hablar en redes, destacando las inconsistencias de las promotoras de conciertos en México como Ocesa y las empresas distribuidoras de boletos como Ticketmaster, además de denunciar el aumento de revendedores en la venta de boletos y mercancía.

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