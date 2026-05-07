Brote de hantavirus deja contagios de memes en redes; usuarios recuerdan pandemia de Covid-19

En las últimas semanas, las redes sociales han experimentado un repunte en el tráfico de contenidos relacionados con el Hantavirus, un fenómeno que transita entre la preocupación legítima y la sátira digital.

De acuerdo con la World Health Organization (WHO), la desinformación en plataformas como TikTok y X ha generado una ola de interpretaciones erróneas, donde el juego de palabras entre el nombre del virus y términos de la subcultura del anime (específicamente el "hentai") ha servido como motor para la creación de "memes".

Foto: Captura de pantalla en X

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Esta tendencia, aunque percibida por muchos como una vía de escape humorística, evoca inevitablemente el trauma social derivado de la crisis sanitaria de 2020. Según la Mayo Clinic, el Hantavirus no es una entidad biológica nueva ni está vinculada a contenidos digitales, sino que representa un grupo de virus que se transmiten principalmente a través de roedores.

What a lovely day on the inter-- oh...



("hentaivirus"?!? from rats?!?! this is gonna get memed so hard by all the worst (and best) people) https://t.co/c4npJcHGyI pic.twitter.com/Mz4sC0D36C — Nate (@ThePiperPie) May 7, 2026

Doctor: You have cancer and hantavirus



Patient: At least i don't have hentaivirus



Doctor: pic.twitter.com/6keS6OvwXY — Chota Chatri (@Meme_Canteen) May 7, 2026

Origen biológico y mecanismos de transmisión del patógeno

Para comprender la naturaleza de esta amenaza, es necesario desglosar su procedencia desde una perspectiva estrictamente científica. De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el Hantavirus nace del contacto directo con excrementos, orina o saliva de roedores infectados, principalmente el ratón ciervo.

Mecanismo de infección: El contagio ocurre mayoritariamente por vía aérea, cuando las partículas virales presentes en los desechos orgánicos de los animales se mezclan con el polvo y son inhaladas por las personas.

El contagio ocurre mayoritariamente por vía aérea, cuando las partículas virales presentes en los desechos orgánicos de los animales se mezclan con el polvo y son inhaladas por las personas. Sintomatología: Los pacientes suelen presentar fiebre, dolores musculares intensos y fatiga, que en casos graves evolucionan a un Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH).

Los pacientes suelen presentar fiebre, dolores musculares intensos y fatiga, que en casos graves evolucionan a un Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH). Vectores marinos: La mención de embarcaciones en la narrativa viral responde a que, históricamente, los barcos han sido focos de transporte de plagas de roedores. Según la International Maritime Organization (IMO), los protocolos de desratización en navíos son fundamentales para evitar que estos patógenos viajen entre continentes, una preocupación que los usuarios han transformado en escenarios apocalípticos de "barcos fantasma" infectados.

dejen de hacer chistes y memes del hentavirus asi empezo el covid pic.twitter.com/NE156rMtjj — 𝓜 𝜗𝜚 ☭ (@piscisangel_) May 7, 2026

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hentaivirus has reached my country goodbye yall pic.twitter.com/7DFY8J0C3b — 🕸️ rae ⧗ RINA HATER !! (@ulookedsopretty) May 7, 2026

La respuesta del público ante el brote se divide en un espectro complejo. Mientras una parte de los usuarios utiliza el humor para mitigar la ansiedad (recurriendo a bromas sobre la "prohibición" de consumir ciertos contenidos visuales), otros manifiestan una preocupación genuina por la posibilidad de una nueva emergencia global.

De acuerdo con el American Journal of Public Health, la comunicación de riesgos durante un brote debe ser precisa para evitar la fatiga informativa.

Foto: Captura de pantalla en X

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