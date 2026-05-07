BTS y Sheinbaum: Noticiario surcoreano reacciona a la visita del grupo a Palacio Nacional; destaca presencia de ARMYS

La llegada del famoso grupo surcoreano de K-Pop, BTS, a México para sus tres conciertos en la capital como parte del llamado "ARIRANG World Tour", ha conmocionado a toda la República.

Para unirse al "hype" que la banda genera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al grupo a asistir a Palacio Nacional para saludar a sus fans por el balcón principal la tarde del pasado miércoles 6 de mayo, donde fueron recibidos con emoción, gritos y hasta lágrimas por más de 50 mil ARMYs.

Esta aparición de la banda que iluminará el escenario del Estadio GNP Seguros en la CDMX las noches del 7, 9 y 10 de mayo, logró llegar a los titulares de grandes medios en Corea del Sur, donde el impacto que tienen a nivel mundial Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se ha retomado en las noticias nacionales.

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BTS en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum.

Noticiero surcoreano reacciona a la visita de BTS a Palacio Nacional

Luego de su aparición al lado de la presidenta de México, BTS se hizo viral en redes sociales, a tal grado que un noticiero surcoreano llamado "Yeonhap News" mencionó la visita de la banda a Palacio Nacional durante su transmisión.

"El grupo BTS, actualmente en su gira por Norteamérica, se dirigió al Palacio Nacional antes de su concierto en la Ciudad de México tras recibir una invitación oficial de la Presidenta de México. Casi 50 mil ARMYs se reunieron en la plaza para ver a BTS aparecer en el balcón del palacio", dice el conductor en el video.

La noticia hizo énfasis en el breve discurso que dio Kim Tae-hyung, mejor conocido por su nombre artístico "V" a las y los ARMYs que se reunieron en el Zócalo de la capital. El cantante se dirigió al público en español, expresando su cariño y aprecio a todos los asistentes: "No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. ¿Nos extrañaron?Nosotros extrañamos muchísimo más a México. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

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Yeonhap News has highlighted Taehyung’s speech



🗣️ Group BTS, currently on their North American tour, headed to the Presidential Palace ahead of their Mexico City concert after receiving an official invitation from the President of Mexico.



Nearly 50,000 ARMYs gathered in the… pic.twitter.com/wfxZvrvyBK — Taehyung Naver (@naver_taehyung) May 7, 2026

Medios coreanos difunden la visita de BTS a Palacio Nacional como asunto diplomático

La noticia de la visita de BTS a Palacio Nacional, por invitación de la presidenta de México, ha sido abordada en medios surcoreanos como un tema de diplomacia.

En el país se está destacando que "BTS fue recibido en México como visitante distinguido, con trato similar al de diplomáticos de alto nivel y lo ven como un momento histórico de diplomacia cultural", según un TikTok hecho por la creadora de contenido coreana Liry Onni, quien se dedica a explicar y abordar en español temas que son tendencia en Corea del Sur.

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