Harold Azuara comparte último mensaje de su padre antes de fallecer; "Lo extraño mucho", señala

Este martes 12 de mayo el actor y cantante mexicano de 29 años Harold Azuara, dio a conocer el fallecimiento de su padre, Antonio Azuara Miran, el pasado 6 de mayo, a través de un emotivo video en su cuenta principal de TikTok.

El joven intérprete, conocido por su papel protagónico en la serie "La CQ", compartió con sus más de 2 millones de seguidores su proceso de duelo y vulnerabilidad, explicando la gran dificultad que enfrenta para superar esta pérdida.

El actor señaló que no pensaba abordar el tema públicamente, sin embargo, tomó la decisión de compartir su luto y tristeza con sus fanáticos como una forma de seguir adelante y sanar. "No he podido seguir con mi vida", afirmó.

Lee también: Red Bull Racing lanza edición especial de Crocs; ¿cuándo saldrán a la venta y que precio tendrán?

Harold ya tiene un proyecto en puerta y está componiendo música. Foto: Armando Pereda | El Universal

"Los peores días de mi vida": Harold Azuera comparte su duelo

El actor compartió en redes sociales la última interacción que tuvo con su padre, el pasado martes 5 de mayo. Este mensaje decía "Te amo, hijo. A mí me gusta mucho tu música", una respuesta a un video de Harold donde externaba su emoción por el estreno de su nuevo proyecto musical "Limerencia".

"Y pues creo que, tengo que seguir con la música ¿no?", comentó entre suspiros y largos silencios. Asimismo, el intérprete de "Trópico" confesó en el video lo mucho que extraña a su padre y lo arrepentido que se siente por no haberlo abrazado más en vida.

Además, explicó que, aunque sus padres se divorciaron cuando apenas tenía tres años, mantenía una buena relación con su padre. "La verdad es que nos amábamos mucho... mi papá siempre fue muy amoroso conmigo, muy gracioso", explicó con una mirada apagada.

Lee también: Forza Horizon 6: ¿a qué hora se podrá jugar la nueva entrega este 19 de mayo?; consulta aquí

Harold explicó que mantenían una conexión especial, llegando a atravesar hasta experiencias similares, recordando la ocasión en que su padre le platicó cómo fue que perdió a su mascota, una pequeña tortuga. "Yo le conté que perdí a mi gatita y que me sentía muy triste".

También recordó un momento específico durante una celebración por el Día del Padre, donde se emocionó luego de que su padre lo sorprendiera en su salón de clases, a pesar de que creía que no llegaría. "Me sentí bien chin***", expresó el actor entre lágrimas y risas fugaces.

"Les cuento esto porque quiero salir adelante... son momentos difíciles. Fue muy repentino todo, nunca me había pasado algo así. Estoy intentando ser fuerte, pero a veces tengo días muy malos donde solo estoy muy triste", comentó.

@haroldazuara Respuesta a @Antonio Azuara Miran Te amo para siempre ♬ sonido original - haroldazuara

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm