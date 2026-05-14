Pensión para Personas con Discapacidad: ¿qué se necesita para la entrega de tarjetas?; esto se sabe

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se llevará a cabo del día miércoles 13 al próximo miércoles 20 de mayo.

En 2026, esta pensión impulsada por el Gobierno de México otorgará a los derechohabientes inscritos un depósito bimestral de 3 mil 300 pesos, representando un apoyo esencial para miles de familias.

De acuerdo con la titular de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, la entrega de tarjetas será únicamente para las personas que se registraron al programa durante el periodo de inscripciones correspondiente al mes de marzo.

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La información de la entrega de tarjetas se hará llegar a través de un mensaje de texto. Foto: Archivo

¿Cuándo y dónde se recibirá?

Para conocer la fecha en qué los derechohabientes deberán recoger el plástico, tendrán que recibir un mensaje de texto SMS, donde se les indicará el día, la hora y el lugar al que tendrán que acudir para recibir su tarjeta.

Estos datos también se pueden consultar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en la página de la Secretaría de Bienestar, en el portal www.gob.mx/bienestar. En este sitio también podrás consultar el módulo que te corresponde.

En caso de no haber recibido el mensaje, se puede consultar de manera digital el estatus de tu entrega en el sitio antes mencionado. Cabe señalar que, esta pensión únicamente se entrega de forma directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para ello, sigue estas indicaciones:

Ingresa al portal digital www.gob.mx/bienestar.

Captura los 18 dígitos de tu CURP.

Marca la casilla correspondiente al captcha y da clic en "Buscar".

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En las calles existen distintos tipos de obstáculos que limitan la seguridad de personas con alguna discapacidad. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

¿Qué documentos se necesitan para recogerla?

Ramírez Amaya precisó que para recibir la tarjeta es necesario que la persona que se registró asista en la fecha, hora y lugar indicado, presentando los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (en original y copia).

vigente con fotografía (en original y copia). Comprobante de trámite impreso, entregado durante el registro al programa.

En caso de que la persona beneficiaria no pueda acudir, podrá asignar a una persona auxiliar para recoger la tarjeta. Ésta deberá presentar una identificación oficial vigente con fotografía en original y copia, CURP, comprobante de domicilio y documento que acredite el parentesco.

Este programa tiene el propósito de brindar un apoyo económico a aquellas personas que viven con alguna discapacidad permanente, en un rango de edad de 0 a 64 años. En México, viven aproximadamente 6.2 millones de personas con discapacidad.

De acuerdo con datos del INEGI, las personas con discapacidad tienen un limitado acceso al mundo laboral, pues sólo 4 de cada 10 forman parte de la población económicamente activa y, cuando se integran, perciben un ingreso mensual 13% menor.

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