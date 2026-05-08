Steff Loaiza lanza indirecta sobre pelea con su padre tras acusación de JD Pantoja; se viraliza en redes

Este jueves 7 de mayo la creadora de contenido de 20 años Stefanny Loaiza volvió a dar de qué hablar en redes sociales al publicar un video en el que se mofa de las declaraciones realizadas en días anteriores por su cuñado, el creador de 30 años Juan De Dios Pantoja.

El video, que ya reúne más de 2 millones de reacciones en la plataforma de TikTok, muestra a la creadora junto a su padre Eduardo Loaiza. Ambos llevan guantes de boxeo mientras simulan un combate sobre el ring con la canción "Gonna Fly Now" de la película Rocky sonando de fondo.

"Poncho De Nigris te tengo una propuesta millonaria", escribió en referencia al proyecto de entretenimiento del empresario regiomontano Ring Royale, donde figuras públicas y celebridades se enfrentan cara a cara en el boxeo. "Hagan sus apuestas", añadió en la descripción.

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Juan de Dios Pantoja señaló que Steff habría agredido físicamente a su suegro. Foto: Redes sociales

¿Por qué surgió esta broma en TikTok?

El pasado martes 5 de mayo el creador digital mexicano Juan de Dios Pantoja publicó un video en la plataforma de YouTube, titulado "Cometieron el peor error de sus vidas", con el que buscaba aclarar una vez más la polémica familiar de su pareja Kimberly Loaiza.

En el video, el youtuber señala a Steff Loaiza y a su pareja, Mario Barrón, de haber elaborado una estrategia de desprestigio en contra de él y su pareja para obtener fama y monetizar con la situación en redes sociales, calificándolo como un "acto de odio".

Asimismo, aseguró que ambos habrían agredido físicamente a su suegro. De acuerdo con las pruebas de audio que el creador mostró, Eduardo Loaiza había realizado el traslado de su esposa de un hospital privado a uno público, por lo que necesitaba a una persona que cuidara de ella todo el día.

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Esta decisión no fue respaldada por Steff, generando un desacuerdo. Según las palabras de Eduardo, este conflicto habría escalado de un enfrentamiento verbal telefónico a una agresión verbal. "El Mario se dejó venir bien macizo... lo deje que me pegara y también la Stefanny me pegó como 20 trompadas", señaló.

En el video también explicó que desde que la señora Mary Martínez Robledo fue internada en el hospital el pasado 8 de enero, ellos realizaron múltiples depósitos a la institución y a los médicos particulares, desmintiendo la versión de su cuñada que decía que sólo habían aportado 25 mil pesos.

Para dar soporte a sus palabras, Pantoja mostró fotografías y capturas de pantalla de los recibos de pagos realizados, afirmando que en primera instancia habían aportado 150 mil pesos para más tarde abonar otros 274 mil pesos, conforme la cuenta de los gastos médicos subía.

Asimismo, Juan afirmó que la publicación del video de Steff a YouTube habría sido una forma de perjudicar la de ingresos de su familia, mientras que su cuñada trata de deslindarse de los gastos familiares. "Si hay flujo económico, solo que no lo quiere soltar", aseguró haciendo un estimado de las ganancias de Steff por sus videos y colaboraciones.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, los usuarios en la plataforma no tardaron en reaccionar, donde algunas personas se mofaban del creador de contenido sinaloense y otras externaban sus dudas respecto a la situación. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"No Steff, vas a provocar que Kimberly haga postres tristes otra vez".

" Como se burlan de Juan ".

"El Juan siempre queda mal".

"Se viene otro video de 1 hora" .

"Siempre estuve del lado correcto".

" Que JD no esté bien no quiere decir que Steff sí lo esté, normalicen no estar de algún lado y notar los desatines de ambas partes ".

"Todos estaban estresados ​​y tuvieron problemas que obviamente se arreglaron fácil".

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