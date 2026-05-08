Pentágono revela material sobre ovnis y los memes no se hicieron esperar; así reaccionaron en X

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La afición de por la vida alienígena y los objetos voladores no identificados, logró que este viernes el Pentágono desclasificara más de 160 archivos gubernamentales.

Para dar a conocer la información, el mandatario estadounidense posteó el siguiente mensaje en Truth Social: "en cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de y fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP) para su revisión y estudio por parte del público".

Desde imágenes grabadas en película durante las misiones Apolo XII y XVII, hasta informes sobre "discos voladores", los archivos secretos se volvieron tendencia en la red, desatando una ola de memes.

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Pentágono revela material sobre ovnis y desata la mejor ola de memes


Trump se convirtió en el protagonista de la lluvia de memes que capturó la atención en redes sociales.

Asimismo, los internautas criticaron la poca resolución de las imágenes que publicó el Pentágono.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La pasión de Trump por el tema, inspiró graciosas imágenes.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Mientras tanto, las referencias a los archivos Epstein no se hicieron esperar.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

También hubo memes para el Secretario de Estado, Marco Rubio.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, los usuarios se cuestionaron sobre los detalles que se alcanzan a observar en los documentos, dejando más dudas que respuestas sobre lo que habita en el espacio exterior.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

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dcs

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