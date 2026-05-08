Pentágono revela material sobre ovnis y los memes no se hicieron esperar; así reaccionaron en X

La afición de Donald Trump por la vida alienígena y los objetos voladores no identificados, logró que este viernes el Pentágono desclasificara más de 160 archivos gubernamentales.

Para dar a conocer la información, el mandatario estadounidense posteó el siguiente mensaje en Truth Social: "en cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP) para su revisión y estudio por parte del público".

Desde imágenes grabadas en película durante las misiones Apolo XII y XVII, hasta informes sobre "discos voladores", los archivos secretos se volvieron tendencia en la red, desatando una ola de memes.

Leer también: Brote de hantavirus llega a Polymarket; estas son las probabilidades de una nueva pandemia

Comando Indo-Pacífico de EU informó sobre un ovni con forma de balón de fútbol cerca de Japón. Foto:Departamento de guerra de Estados Unidos

Pentágono revela material sobre ovnis y desata la mejor ola de memes





Trump se convirtió en el protagonista de la lluvia de memes que capturó la atención en redes sociales.

BEST PART OF THE UFO FILES!!!😎🇺🇸🥳🥳🥳 pic.twitter.com/fUr5Mtv3aO — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) May 8, 2026

Asimismo, los internautas criticaron la poca resolución de las imágenes que publicó el Pentágono.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La pasión de Trump por el tema, inspiró graciosas imágenes.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Mientras tanto, las referencias a los archivos Epstein no se hicieron esperar.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

También hubo memes para el Secretario de Estado, Marco Rubio.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, los usuarios se cuestionaron sobre los detalles que se alcanzan a observar en los documentos, dejando más dudas que respuestas sobre lo que habita en el espacio exterior.

La reacción de los usuarios se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs