BTS conquista la CDMX; primer concierto en el Estadio GNP deja ola de memes; así reaccionaron usuarios en X

La banda surcoreana de k-pop, BTS, conquistó el escenario del Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México la noche del pasado jueves 7 de mayo, en el primero de sus tres conciertos programados en el país como parte de su gira "ARIRANG World Tour".

Tras casi una década de espera, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se reunieron con su público mexicano para brindar uno de los mejores espectáculos que ha visto la capital del país.

Entre pirotecnia, escenografía, utilería, bailarines y luces, BTS deleitó al antes Foro Sol por poco más de dos horas, ganándose la admiración del público y prometiendo no volver a dejar a México fuera de una gira, pues la pasión del ARMY nacional los ha conmovido mucho.

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Inundan de pop surcoreano a sus ARMY en el primero de 3 conciertos en la CDMX. Foto: AFP

Los mejores memes que dejó el primer concierto de BTS en México

La boy band coreana se ha convertido en uno de los grupos musicales más influyentes del mundo y su presencia en México ha desencadenado todo un fenómeno digital dedicado a sus interacciones en el país.

En la tradicional costumbre de la cultura pop en la actualidad, el primer concierto de BTS hizo que decenas de usuarios combinaran el ingenio digital, la comedia y las referencias culturales, desatando una ola de memes en redes sociales.

Memes de BTS en México. Foto: X

Hubo quienes lamentaron no tener boleto para ningún concierto.

Memes de BTS en México. Foto: X

Otros se burlaron de los sacrificios que hicieron para poder asistir a la gira.

Memes de BTS en México. Foto: X

Algunos ARMYs se quejaron de los asientos vacíos gracias a los revendedores.

Memes de BTS en México. Foto: X

Otros celebraron la energía que el ARMY México logró imponer en el estadio.

así se siente ser de mexico, país con uno de los mayores streams, con uno de los mejores públicos, que bts AMÓ Y AMARÁN por siempre y que estará incluido de ahora en adelante en cada gira, GANAMOSpic.twitter.com/REm7K3KLNc — k a r e n BTS EN MÉXICO (@myjeonlvs) May 8, 2026

yo yendome a dormir sabiendo que mx army logró que bts amara mexico, que por fin presenciaron lo que es un verdadero público y que estamos dentro de cualquier gira desde hoypic.twitter.com/X7dDLM55s3 — k a r e n BTS EN MÉXICO (@myjeonlvs) May 8, 2026

Algunos usuarios hicieron mención a las canciones sorpresa que la banda cantó en este primer concierto en México.

LAS REALES GANADORAS SON LAS MEXICANAS, SE LLEVARON SO WHAT😭



pic.twitter.com/sNWtLGCWOm — ɪ ѵ ᴜ ⁷ 🧸🪐 (@pjmIesviu) May 8, 2026

Otros usuarios retomaron el hate que está recibiendo el ARMY mexicano, destacando que México ganó, pues los cantantes amaron al público.

No importa que anden de malvibrosas con México, porque al final ya quedó demostrado que bts quedó enamoradísimo de army México, los 7 pero sobre todo Tae y Hobi. pic.twitter.com/KIMCrus3AA — ིMatthew VIO BOY IN LUV ུ🐥🐨🇲🇽 (@Mtthwkp_) May 8, 2026

Algunos internautas destacaron cómo el público le gritó al rapero J-Hope cada que hablaba.

Memes de BTS en México. Foto: X

Memes de BTS en México. Foto: X

Otros se burlaron de que se encontraban en las últimas gradas del estadio.

Memes de BTS en México. Foto: X

Memes de BTS en México. Foto: X

Hubo usuarios que retomaron el discurso de Alana Flores en Supernova Génesis, en el que la mexicana interrumpió a Flor Vigna mientras daba sus agradecimientos por ser la ganadora de la pelea.

Memes de BTS en México. Foto: X

Otros tomaron su presencia en México con humor, haciendo edits de los artistas en contextos muy mexicanos.

Memes de BTS en México. Foto: X

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