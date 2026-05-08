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BTS conquista la CDMX; primer concierto en el Estadio GNP deja ola de memes; así reaccionaron usuarios en X
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La banda surcoreana de k-pop, BTS, conquistó el escenario del Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México la noche del pasado jueves 7 de mayo, en el primero de sus tres conciertos programados en el país como parte de su gira "ARIRANG World Tour".
Tras casi una década de espera, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se reunieron con su público mexicano para brindar uno de los mejores espectáculos que ha visto la capital del país.
Entre pirotecnia, escenografía, utilería, bailarines y luces, BTS deleitó al antes Foro Sol por poco más de dos horas, ganándose la admiración del público y prometiendo no volver a dejar a México fuera de una gira, pues la pasión del ARMY nacional los ha conmovido mucho.
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Los mejores memes que dejó el primer concierto de BTS en México
La boy band coreana se ha convertido en uno de los grupos musicales más influyentes del mundo y su presencia en México ha desencadenado todo un fenómeno digital dedicado a sus interacciones en el país.
En la tradicional costumbre de la cultura pop en la actualidad, el primer concierto de BTS hizo que decenas de usuarios combinaran el ingenio digital, la comedia y las referencias culturales, desatando una ola de memes en redes sociales.
Hubo quienes lamentaron no tener boleto para ningún concierto.
Otros se burlaron de los sacrificios que hicieron para poder asistir a la gira.
Algunos ARMYs se quejaron de los asientos vacíos gracias a los revendedores.
Otros celebraron la energía que el ARMY México logró imponer en el estadio.
Algunos usuarios hicieron mención a las canciones sorpresa que la banda cantó en este primer concierto en México.
Otros usuarios retomaron el hate que está recibiendo el ARMY mexicano, destacando que México ganó, pues los cantantes amaron al público.
Algunos internautas destacaron cómo el público le gritó al rapero J-Hope cada que hablaba.
Otros se burlaron de que se encontraban en las últimas gradas del estadio.
Hubo usuarios que retomaron el discurso de Alana Flores en Supernova Génesis, en el que la mexicana interrumpió a Flor Vigna mientras daba sus agradecimientos por ser la ganadora de la pelea.
Otros tomaron su presencia en México con humor, haciendo edits de los artistas en contextos muy mexicanos.
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