La forma de asistir a un evento deportivo ya no empieza en la taquilla, sino en la pantalla. Hoy, el descubrimiento, la compra y hasta la experiencia misma están mediadas por plataformas tecnológicas que entienden mejor que nunca a los aficionados, señala en entrevista Santiago Muñoz, general manager de Fever México.

En ese terreno, Fever busca posicionarse como un jugador clave en México, apostando por datos, inteligencia artificial y experiencias inmersivas para transformar el consumo deportivo.

“Queremos ser el Netflix del entretenimiento en vivo”, dice Muñoz. Y la comparación no es casual, porque así como las plataformas de streaming recomiendan contenidos personalizados, Fever trabaja para que cada usuario encuentre eventos deportivos a su medida, desde partidos hasta experiencias híbridas que combinan espectáculo y tecnología.

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Del boleto a la experiencia

Durante años, la compra de entradas fue un proceso meramente transaccional. Actualmente este modelo quedó atrás: “La tecnología de boletaje está acompañada de datos”, expresa Muñoz. Esto permite no solo optimizar la compra, sino también entender a profundidad a las audiencias.

En la práctica, esto se traduce en marketing más preciso, segmentación avanzada y recomendaciones personalizadas.

“Identificar tendencias, segmentar las diferentes audiencias para poderles ofrecer los mejores eventos deportivos que estén buscando”, resume.

El cambio también responde a una nueva expectativa del público. Ya no basta con ver un partido, ahora los aficionados buscan experiencias completas.

Ejemplo de ello es el golf, donde los torneos integran conciertos y actividades adicionales: “Se venden los boletos del torneo para ver el deporte, pero también hay un par de conciertos”, explica.

La tecnología y los datos redefinen cómo los fans descubren, compran y viven eventos deportivos. Foto: Fever

Datos que revelan nuevos fans

Muños indica que el análisis de datos ha dejado hallazgos inesperados. Uno de ellos es el creciente interés de las mujeres en eventos deportivos.

“Un gran porcentaje de las compradoras son mujeres”, revela el directivo, un dato que, incluso, sorprendió a organizadores.

Este tipo de información permite a equipos y promotores ampliar su base de aficionados. Ya no se trata solo del fan tradicional, sino de atraer nuevos públicos interesados en la experiencia global.

Además, las diferencias generacionales son evidentes. Las audiencias jóvenes exigen rapidez: “Quieren que la compra sea inmediata en dos o tres clicks”. Esto obliga a plataformas y organizadores a optimizar procesos e integrar múltiples métodos de pago.

México como hub de innovación

Con presencia en más de 40 países y más de 300 millones de usuarios, Fever ve en México un mercado estratégico. La empresa ya colabora con equipos, torneos y recintos deportivos, y busca consolidar al país como un hub regional de innovación en eventos deportivos.

“La tecnología de Fever no solo mejora la experiencia de los fans, sino que también ofrece a promotores e instituciones herramientas poderosas para crecer”, afirma Muñoz. Esto incluye datos demográficos y geográficos que permiten tomar decisiones más informadas.

El potencial es amplio, asegura, ya que inversiones recientes en clubes y ligas muestran el interés por profesionalizar el sector. En este contexto, la combinación de tecnología, datos y experiencias puede redefinir la industria.

Aun así, Muñoz descarta que los algoritmos dominen por completo la oferta: “Siempre va a haber un componente humano en las experiencias que está buscando la gente”. La apuesta, dice, es por una “inteligencia humana” que potencie el trabajo de las personas, sin reemplazarlo.

En el futuro inmediato, todo apunta a eventos deportivos más inmersivos, personalizados y conectados, señala Muñoz.

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