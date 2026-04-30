En medio de la evolución del consumo digital, Netflix presentó una renovación clave en su aplicación móvil: una nueva navegación y el lanzamiento de "Clips", un feed de video vertical diseñado para transformar la forma en que los usuarios descubren series, películas y contenido en la plataforma.

El anuncio marca lo que la compañía describe como "el inicio de una nueva etapa en el entretenimiento móvil, con una experiencia más dinámica, personalizada y adaptada a los hábitos actuales".

Con este rediseño, Netflix busca responder a ese comportamiento: una app más fluida, pensada para momentos cortos del día, como pausas o traslados, donde elegir qué ver debe ser rápido, intuitivo y hasta entretenido.

Netflix se rediseña y apuesta por video vertical en su app móvil. Imagen: Netflix

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Qué es “Clips” y cómo funciona

La gran apuesta es "Clips", un feed vertical similar al de otras redes sociales como Reels de Instagram o los videos de TikTok, donde los usuarios pueden desplazarse entre fragmentos de contenido de la plataforma, tales como:

Escenas de series y películas

Momentos destacados de contenido en vivo

Detrás de cámaras y clips exclusivos

Cada video está personalizado según los gustos del usuario, lo que permite que el algoritmo no solo recomiende títulos, sino momentos específicos que podrían detonar su interés.

Además, desde cada clip se puede:

Añadir contenido a “Mi lista”

Compartirlo

Acceder directamente a la página del título

La experiencia se complementa con elementos visuales como sinopsis, etiquetas de género y barras de progreso para contextualizar cada fragmento.

Una app pensada para descubrir

El rediseño también introduce una nueva barra de navegación superior, que organiza el contenido por tipo de entretenimiento y facilita el acceso a funciones clave como búsqueda, listas guardadas y el propio feed de Clips.

Detrás de este cambio hay un insight claro: "elegir qué ver se ha vuelto más complicado ante la sobreoferta de contenido". Por ello, Netflix busca que el proceso de descubrimiento sea más ágil y atractivo, utilizando el video como eje principal.

Uno de los diferenciales es la "personalización a nivel de clip". Esto significa que dos usuarios con intereses similares pueden ver recomendaciones distintas según su comportamiento dentro de la app.

Netflix se rediseña y apuesta por video vertical en su app móvil. Imagen: Netflix

El sistema aprende con el tiempo, ajustando el contenido mostrado para hacerlo más relevante y aumentar la probabilidad de interacción.

Este nuevo rediseño se irá implementando de manera gradual en varias partes del mundo. En México, se espera que a partir de los siguientes meses llegue la actualización a México.

Lo que viene: colecciones temáticas

Como parte de esta evolución, la plataforma adelantó que en los próximos meses comenzará a probar “colecciones temáticas”, una función que permitirá explorar contenido por géneros, formatos o estados de ánimo.

Desde clips de reality shows hasta detrás de cámaras o contenido específico, estas colecciones buscan ampliar las rutas de descubrimiento dentro de la app.

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