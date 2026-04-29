Ola de calor en México: ¿Qué es el domo de calor que impide que el país se enfríe?

Estas últimas semanas, el territorio mexicano ha sufrido de una onda de calor extrema, pues en la mayoría de los estados se espera una máxima de 35 a 40 grados.

Ante este escenario, la población cuestiona por qué el calor aumenta y no se percibe siquiera una brisa; la explicación técnica radica en el fenómeno conocido como "domo de calor".

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrenta una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que se traduce en una onda de calor prolongada que abarca casi el 90% del territorio nacional.

Ante las altas temperaturas que se han registrado en la capital del país donde se han rebasado los 30 grados, millones de capitalinos utilizan sombrillas, gorras y cualquier objeto que los ayude a protegerse de los rayos del sol. Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

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El mecanismo físico detrás de la "cúpula" atmosférica

El domo de calor no es un concepto meramente descriptivo, sino un proceso dinámico de presión atmosférica. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), este fenómeno se origina mediante una serie de pasos físicos que impiden el enfriamiento ambiental:

Cambio térmico oceánico: El proceso inicia con un cambio brusco en las temperaturas del océano; el aumento de la temperatura del agua calienta el aire circundante y los vientos empujan esa masa térmica hacia la tierra.

El proceso inicia con un cambio brusco en las temperaturas del océano; el aumento de la temperatura del agua calienta el aire circundante y los vientos empujan esa masa térmica hacia la tierra. Atrapamiento por alta presión : Una vez en tierra, el aire caliente queda confinado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados.

: Una vez en tierra, el aire caliente queda confinado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados. Compresión y calentamiento: La alta presión actúa como una tapa que empuja el aire caliente hacia abajo. De acuerdo con la Royal Meteorological Society , al comprimirse la columna de aire, esta se calienta aún más (proceso adiabático), lo que dispara las temperaturas en toda la región afectada.

La alta presión actúa como una tapa que empuja el aire caliente hacia abajo. De acuerdo con la , al comprimirse la columna de aire, esta se calienta aún más (proceso adiabático), lo que dispara las temperaturas en toda la región afectada. Efecto de estancamiento: Esta masa de aire se mantiene "arraigada obstinadamente en un lugar", impidiendo la entrada de frentes fríos o brisas que puedan mitigar el sistema.

Ilustración: Daniel Razo | El Universal

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Impacto urbano y la relación con el cambio climático

La presencia del domo de calor tiene consecuencias directas en la salud pública y la calidad del aire, especialmente en las grandes urbes. En la Ciudad de México, las temperaturas superan los 30 °C (algo inusual para los promedios históricos de esta época), lo que favorece una mala calidad del aire. Según expertos de la World Meteorological Organization (WMO), la alta radiación solar y el escaso viento favorecen la acumulación de ozono y otros contaminantes que se mantienen por más tiempo en el ambiente debido a la "tapa" de alta presión.

Aunque los eventos de calor ocurren dentro de la variación natural del clima, científicos de la American Meteorological Society señalan que el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos domos está "claramente relacionado con el calentamiento observado del planeta".

La quema de combustibles fósiles ha atrapado calor adicional en la atmósfera, provocando que fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más comunes. Ante esta situación, el SMN exhorta a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros y brindar especial atención a niños y adultos mayores, evitando la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.

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