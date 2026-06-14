Tendencias | 14-06-26 | 11:49 | Actualizada | 14-06-26 | 11:49 |

La mañana del sábado 13 de junio fue asesinado a balazos Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de .

De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue atacado por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su domicilio y abrieron fuego en su contra alrededor de las 8:00 de la mañana. El crimen ocurrió apenas semanas después de que el alcalde sufriera un asalto cuando transitaba por la carretera Acatlán-Oaxaca, a la altura del municipio de Santiago Petlalcingo, en Puebla.

Asesinan a edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez (13/06/2026). Foto: Facebook
Asesinan a edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez (13/06/2026). Foto: Facebook

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el inicio de las investigaciones ministeriales y periciales para esclarecer el homicidio del funcionario municipal, quien gobernaba bajo el Partido Acción Nacional (PAN).

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¿Cómo es San Miguel Amatitlán, Oaxaca?

Tras darse a conocer el asesinato del alcalde, muchas personas comenzaron a buscar información sobre San Miguel Amatitlán, el municipio donde ocurrió el ataque.

Se trata de una población ubicada al noroeste de Oaxaca, dentro de la región Mixteca, y funge como cabecera del municipio que lleva el mismo nombre. Su denominación combina dos referencias históricas: “San Miguel”, en honor al Arcángel Miguel, considerado patrono de la comunidad, y “Amatitlán”, palabra derivada del náhuatl que puede interpretarse como “entre los amates”, en referencia al árbol del papel amate.

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Así es es San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Foto: Google maps
Así es es San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Foto: Google maps

Durante la época colonial, la localidad recibió distintos nombres, entre ellos Rancho del Recibimiento y Rancho de los Jacales. Más tarde, tras la Independencia de México, fue reconocida oficialmente como pueblo y se estableció su municipalidad el 31 de agosto de 1831.

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¿Dónde se encuentra San Miguel Amatitlán?

El municipio forma parte del distrito de Huajuapan, dentro de la Mixteca oaxaqueña, y es uno de los 570 municipios de Oaxaca.

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Limita con municipios como Santiago Ayuquililla, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Jerónimo Silacayoapilla, San Marcos Arteaga, Santos Reyes Yucuná, San Simón Zahuatlán, San Martín Zacatepec, Mariscala de Juárez y Fresnillo de Trujano.

Por su territorio atraviesan importantes corrientes de agua vinculadas a la subcuenca del río Mixteco, integrada a la cuenca del río Atoyac. Entre los afluentes más relevantes de la zona destacan el Río Balsas, Río Grande, Zapote y Río Sabino.

- Con información de Juana García

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