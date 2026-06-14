La mañana del sábado 13 de junio fue asesinado a balazos Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue atacado por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su domicilio y abrieron fuego en su contra alrededor de las 8:00 de la mañana. El crimen ocurrió apenas semanas después de que el alcalde sufriera un asalto cuando transitaba por la carretera Acatlán-Oaxaca, a la altura del municipio de Santiago Petlalcingo, en Puebla.

Asesinan a edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez (13/06/2026). Foto: Facebook

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el inicio de las investigaciones ministeriales y periciales para esclarecer el homicidio del funcionario municipal, quien gobernaba bajo el Partido Acción Nacional (PAN).

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¿Cómo es San Miguel Amatitlán, Oaxaca?

Tras darse a conocer el asesinato del alcalde, muchas personas comenzaron a buscar información sobre San Miguel Amatitlán, el municipio donde ocurrió el ataque.

Se trata de una población ubicada al noroeste de Oaxaca, dentro de la región Mixteca, y funge como cabecera del municipio que lleva el mismo nombre. Su denominación combina dos referencias históricas: “San Miguel”, en honor al Arcángel Miguel, considerado patrono de la comunidad, y “Amatitlán”, palabra derivada del náhuatl que puede interpretarse como “entre los amates”, en referencia al árbol del papel amate.

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Así es es San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Foto: Google maps

Durante la época colonial, la localidad recibió distintos nombres, entre ellos Rancho del Recibimiento y Rancho de los Jacales. Más tarde, tras la Independencia de México, fue reconocida oficialmente como pueblo y se estableció su municipalidad el 31 de agosto de 1831.

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¿Dónde se encuentra San Miguel Amatitlán?

El municipio forma parte del distrito de Huajuapan, dentro de la Mixteca oaxaqueña, y es uno de los 570 municipios de Oaxaca.

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Limita con municipios como Santiago Ayuquililla, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Jerónimo Silacayoapilla, San Marcos Arteaga, Santos Reyes Yucuná, San Simón Zahuatlán, San Martín Zacatepec, Mariscala de Juárez y Fresnillo de Trujano.

Por su territorio atraviesan importantes corrientes de agua vinculadas a la subcuenca del río Mixteco, integrada a la cuenca del río Atoyac. Entre los afluentes más relevantes de la zona destacan el Río Balsas, Río Grande, Zapote y Río Sabino.

- Con información de Juana García

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