El alpinista Nirmal Purja, conocido mundialmente por protagonizar el documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible", murió junto con otros nueve integrantes de su expedición tras una avalancha ocurrida en el Broad Peak, una de las montañas más altas de Pakistán.

De acuerdo con información de la agencia AFP, el accidente ocurrió el jueves mientras el grupo ascendía la montaña de 8 mil 47 metros de altura, ubicada en el norte de Pakistán. Desde ese momento se perdió toda comunicación con la expedición internacional encabezada por el montañista británico-nepalí, de 43 años.

La empresa de Purja, Elite Expeditions, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

"Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak", señaló la compañía, que también informó que los demás integrantes de la expedición tampoco sobrevivieron.

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¿Quién era Nirmal Purja?

Purja alcanzó reconocimiento internacional gracias al documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible", que sigue la hazaña con la que logró escalar los 14 ochomiles —las montañas que superan los 8 mil metros de altitud— en apenas seis meses y seis días, entre abril y octubre de 2019, estableciendo entonces un récord.

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Nació en una familia humilde de un pueblo del sur de Nepal, lejos de las grandes montañas, primero sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico y después formó parte del Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales. Más tarde dejó la vida militar para dedicarse de tiempo completo al alpinismo y convertirse en guía de montaña, disciplina en la que consiguió múltiples récords.

Según AFP, el desprendimiento de nieve ocurrió cuando el grupo se encontraba a unos 6 mil 600 metros de altitud, durante el ascenso hacia la cima del Broad Peak.

La expedición estaba integrada por 10 personas: Purja, cinco alpinistas nepalíes, un paquistaní, una omaní, una estadounidense y un escalador chino.

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Las autoridades informaron que el último contacto con el equipo ocurrió la mañana del jueves. Horas después comenzaron a recibirse reportes sobre la avalancha.

Instagram nimsdai

Naila Kiani, integrante del Club Alpino de Pakistán, declaró al diario francés Le Monde que los dispositivos de geolocalización indicaban que los montañistas fueron arrastrados cientos de metros montaña abajo.

Los equipos de rescate continuaban este sábado con las labores de búsqueda en condiciones meteorológicas adversas, informó la policía de la región montañosa de Gilgit-Baltistán.

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El último mensaje de Nirmal Purja

Antes de iniciar el ascenso, Nirmal Purja escribió en X que estaba cerca de convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 ochomiles sin utilizar oxígeno suplementario.

"Broad Peak, no te pido nada más que un viaje seguro hacia la cumbre y de regreso", publicó días antes de la tragedia.

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Tras conocerse la noticia, el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, lamentó la muerte de Purja y del resto de los alpinistas, y aseguró que su legado seguirá inspirando a futuras generaciones por su valentía, dedicación y aportaciones al montañismo.

Nirmal Purja y su éxito en "14 Cumbres: Nada es imposible"

"14 Cumbres: Nada es imposible" es una de las producciones sobre alpinismo más impactantes del cine reciente, dirigido por Torquil Jones y producido por los ganadores del Oscar Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, este largometraje documental de 101 minutos de duración fue distribuido globalmente por Netflix tras su estreno el 29 de noviembre de 2021.

La obra destaca no solo por su altísima factura visual, sino también por el uso de material real e íntimo extraído de más de 100 horas de grabación capturadas por los propios protagonistas durante el ascenso a las zonas más peligrosas del planeta.

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La trama sigue la asombrosa e histórica hazaña del escalador nepalí Nirmal "Nims" Purja y su equipo de sherpas en su desafío bautizado como "Proyecto Posible". El objetivo parecía suicida: coronar los 14 picos más altos del mundo (todos por encima de los 8,000 metros) en menos de siete meses, una marca que previamente ostentaba el surcoreano Kim Chang-ho con casi ocho años de duración.

A lo largo de la cinta, se muestran las tres fases extremas del viaje por Nepal, Pakistán y China, entrelazando el peligro letal de la "zona de la muerte" con historias de rescates improvisados en plena montaña y la compleja realidad logística y familiar del protagonista.

"14 Cumbres: Nada es imposible" (14 Peaks: Nothing Is Impossible) es una de las producciones sobre alpinismo más impactantes del cine reciente.

El arrollador éxito del documental radica en su capacidad para trascender el nicho del montañismo y convertirse en una poderosa historia de resiliencia humana. A nivel narrativo, cautivó al público global al dar voz y un largamente merecido protagonismo a los sherpas, quienes históricamente han sido relegados a un segundo plano por los exploradores occidentales.

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Además, la arrolladora e inquebrantable personalidad de Nims Purja, sumada a la espectacularidad de las tomas en alta definición en picos míticos como el K2 o el Everest, convirtieron a este film en un fenómeno de audiencias que demuestra que los límites de la mente y el cuerpo son más flexibles de lo que creemos.

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