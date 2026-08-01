Universal Deportes | 01-08-26 | 17:01 | Actualizada | 01-08-26 | 17:02 |

Está todo listo para el arranque de la cartelera sabatina de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde el Querétaro y Tigres se miden en el Estadio Corregidora.

Gallos consiguió tres puntos al vencer 2-1 al Pachuca como visitante, por lo que la moral del equipo está en lo más alto para este encuentro frente a los felinos.

Tigres está con un arranque de torneo muy complejo. Primero, se les fue Ángel Correa a River Plate y, días más tarde, Guido Pizarro renunció al equipo. El encargado del banquillo universitario es Hernán Elizondo, quien quiere darle más puntos a los felinos que solamente llevan uno.

Querétaro vs Tigres MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 04:56 PM

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El partido se podrá seguir exclusivamente en FOX ONE

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