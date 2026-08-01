Huajuapan de León, Oaxaca.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió al exgobernador de Oaxaca por el PRI y ahora senador de Morena, Alejandro Murat, después de haber sido abucheado durante el Programa Vivienda para el Bienestar.

Ante los constantes abucheos contra él, que interrumpieron las intervenciones del director del Infonavit, Octavio Romero, y de la secretaria de Desarrollo Agrario, Edna Vega, la mandataria federal reconoció a Murat por tres cosas:

"La primera, votó a favor de la reforma al Poder Judicial; segunda, coordina la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, gracias a él se redujeron significativamente los impuestos que le iban a cobrar los paisanos por las remesas en Estados Unidos, él coordinó ese trabajo", afirmó.

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"Y recientemente ha estado defendiendo a los paisanos en Estados Unidos, así que también hay que reconocer lo bueno de las personas. Así que mi reconocimiento al menos por esas tres acciones", agregó Sheinbaum sobre el también exdirector del Infonavit en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Vamos a seguir trabajando por esa transformación": Murat

En entrevista con medios después de los abucheos, Alejandro Murat se dijo "muy entusiasmado" por los logros de la titular del ejecutivo federal y defendió su trabajo como exgobernador priista de Oaxaca y como exdirector del Infonavit.

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"Yo le agradezco sus palabras a la Presidenta, un gran reconocimiento, me halaga lo que me dice y, bueno, vamos a seguir trabajando por esa transformación. Ya la historia evaluará mi gestión.

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"Por supuesto que yo me siento sumamente satisfecho, tanto en mi gestión como en el Infonavit como en mi gestión como gobernador. Pocos han logrado lo que yo en resultados", comentó.

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En su discurso, Romero señaló "abusos" en el Infonavit y al ser cuestionado al respeto, Murat dijo que era un "día de fiesta".

"¿Usted como director del Infonavit entregó estos créditos impagables?", se le cuestionó.

"Yo lo que te diría es que hoy es tiempo de fiesta, así que hay que reconocer a todos los beneficiarios, festejarlos, y estoy acompañándolos para festejar con ellos, y agradezco, por supuesto, las palabras de la presidenta Claudia", declaró.

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Agradecen a Sheinbaum programa

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el programa para que las familias puedan tener un lugar donde habitar.

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu), destacó la construcción de un millón 800 mil viviendas en el país, así como distintos beneficios como la eliminación de créditos.

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El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reiteró que el Instituto "tiene muchos recursos" que son de los trabajadores. "Vamos caminando bien aquí en Oaxaca", aseguró.

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CNTE se manifiesta por segundo día consecutivo

También, por segundo día consecutivo, docentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, sector Huajuapan, increparon a la mandataria federal.

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Esto, a pesar de que que ayer acordó recibir a la sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional con el fin de revisar diferentes demandas.

Previo a encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar en Huajuapan de León, las maestras y los maestros de la sección 22 insistieron en sus demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE, e inclusive intentaron bloquear el paso de su camioneta.

El magisterio disidente del sector Huajuapan sostuvo que su manifestación sería pacífica para recordarle a Sheinbaum los pendientes que tiene con este grupo.

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