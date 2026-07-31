"Somos necios y queremos conservar el maíz nativo", expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encabezar el Plan Nacional de Maíz Nativo "El maíz es la raíz" con la entrega por primera vez de estos recursos, la mandataria federal insistió en que se conserve el maíz nativo porque sino, dijo, se pierde el origen, historia, descendencia y legado de los pueblos.

"El Maíz es la Raíz se incorpora la producción para el Bienestar, a Sembrando Vida, Fertilizantes gratuitos, como parte del apoyo al campo y sobre todo a las comunidades indígenas de México", señaló.

Programa "El maíz es la raíz" en Oaxaca, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Programa "El maíz es la raíz" en Oaxaca, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

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Al señalar que puede haber una mejora en la producción, Sheinbaum expresó su confianza en este programa porque está basado en "lo colectivo, en la comunidad y en la milpa".

Destacan apoyos a agricultores y producción de maíz

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, instruyó una mesa itinerante de información para que las personas productoras puedan desarrollar productos derivados del maíz en la región.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, destacó los apoyos para los agricultores y la producción del maíz en el estado.

Programa "El maíz es la raíz" en Oaxaca, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Programa "El maíz es la raíz" en Oaxaca, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

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La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, destacó el arranque de entregas de tarjetas del Bienestar de las Milpatecas.

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"El objetivo de este plan es impulsar la producción, conservación, transformación y comercialización del maíz nativo, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios, aumentando los rendimientos en las parcelas, garantizando el alto consumo y generando excedentes disponibles para su comercialización", abundó.

Agregó que tiene una meta de atender 400 mil campesinos este año y lograr atender un millón de campesinas y campesinos directamente. La implementación del plan se lleva a cabo mediante tres componentes: asistencia y acompañamiento técnico; apoyos productivos; y fortalecimiento de la cadena de producción y consumo.

Programa "El maíz es la raíz" en Oaxaca, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Programa "El maíz es la raíz" en Oaxaca, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

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El coordinador nacional de "El Maíz es la Raíz", Flavio Aragón Cuevas, reconoció el apoyo del gobierno para la producción y la riqueza en la región como centro de origen. Además , destacó apoyos para los campesinos y las campesinas a través de Milpatecas.

"Queremos que haya un relevo generacional", mencionó al resaltar el apoyo para las y los jóvenes a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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dft