En medio de la discusión por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, sostendrá reuniones con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y otros actores del sector para atender las dudas sobre la regulación, al tiempo que rechazó que las nuevas disposiciones contemplen sanciones para reporteros o comunicadores por el contenido de su trabajo.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre la preocupación de que los lineamientos pudieran vulnerar la libertad de expresión o afectar la seguridad de los periodistas.

En respuesta, Sheinbaum aseguró que instruyó a Luisa María Alcalde a abrir un diálogo con la CIRT para aclarar el alcance de las disposiciones y recoger observaciones durante la consulta pública que permanece abierta.

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Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este 28 de julio del 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión, con todos aquellos que tuvieron dudas sobre la regulación de los lineamientos que se plantearon”, señaló.

La Presidenta explicó que las posibles sanciones previstas en los lineamientos no están relacionadas con el contenido de la información que difunden los medios, sino con obligaciones administrativas, como la designación de un defensor de las audiencias por parte de las concesionarias de radio y televisión.

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“Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias”, afirmó.

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Alianza de Medios Mx expresa su preocupación por consulta de derechos de las audiencias (30/07/2026). Foto: Pixabay

Sheinbaum insistió en que el proceso de consulta pública permitirá hacer las precisiones necesarias para evitar interpretaciones que relacionen los lineamientos con actos de censura.

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“Todo esto se va a trabajar para que no haya ninguna referencia a la censura y no tiene nada que ver con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo reiteró que el objetivo de la regulación es garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y no limitar el ejercicio periodístico.

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“De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación. No tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”, enfatizó.

Incluso, calificó como “absurda” la posibilidad de que se castigue a un reportero por el contenido de su labor informativa.

“No tiene nada que ver con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo”, concluyó.

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